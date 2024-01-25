呼吸道感染后个人如何科学对症用药？专家提示

人民网北京1月25日电 （记者乔业琼）国家卫生健康委25日召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况。

会上，有记者提问，感染高发期，参照网红药方，在外卖平台网购药物成为了一众人的选择。科学对症用药，需要注意哪些事项？

对此，北京医院主任医师李燕明表示，治疗呼吸道感染性疾病的药物，主要包括两大类，第一是对因治疗，第二是对症用药。

李燕明说，对因治疗是指针对此次感染的微生物进行直接治疗，比如流感后采用抗流感的药物，新冠后采用抗新冠的药物，用药是基于对这次病原体的科学判断。治疗流感的药物，对新冠是没有效果的，抗菌药物对流感也是没有效果的。需要医生判断，进行对因治疗，因此，建议大家在医生的指导下用药。

就对症用药，李燕明说，比如退热药物，或者缓解打喷嚏、流鼻涕、咳嗽的药物，叫对症药物。如果需要应用对症药物，建议大家在使用前一定要仔细阅读说明书，因为很多对症药物都是复方制剂，一种药物里面有多种药物成分，如果联合用药，可能会造成某一种药物的剂量过量。

李燕明举例，很多感冒药物里都含有退热药，如果同时再用退热药的话，就会造成药物过量。希望大家在用药的时候，一方面要注意有效性，另外一方面要特别注意安全性。

李燕明提醒，老年人、儿童、孕妇、有基础肝肾功能不全的患者等，在使用药物时，一定要注意阅读说明书，了解是否适合使用该药，并且需要注意根据肝肾功能进行药物剂量的调整。