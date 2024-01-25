感染呼吸道疾病恢复后仍咳嗽不止？专家：以对症治疗为主

人民网北京1月25日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委25日召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况。

会上，有记者问，最近不少网友反映，在感染呼吸道疾病恢复之后仍然咳嗽不止，这一现象是什么原因？是否还需要继续服药？

北京医院主任医师李燕明表示，咳嗽是一个生理反应，是气道一个非常重要的保护性反应，能够把呼吸道的分泌物排出去，另外也可以减少异物和病原微生物的侵入。当然，持续咳嗽对生活质量会造成很重要的影响。

李燕明介绍，呼吸道感染以后，恢复期造成咳嗽的持续叫做感染后咳嗽，指急性期发热、咽痛、流鼻涕、打喷嚏等这些症状都没有了，只遗留咳嗽的症状。它的原因是由于病原微生物对气道上皮的损伤，同时也会造成黏膜下的感觉神经的暴露，引起了气道高反应引发的咳嗽。而这种气道高反应，会在接触了冷空气、刺激性气味、烟雾等情况下诱发，这样的咳嗽都是以干咳为主，有的患者会有少量的痰液，持续的时间一般3到8周。

“因为已经处于感染的恢复期，这时候抗病毒药物和抗菌治疗都是没有必要的，以对症治疗为主。当然，这个过程中要观察咳嗽的变化，特别是一些老年人，有基础心肺疾病的人群，如果咳嗽持续加重，甚至出现了再次发烧或者出现了呼吸困难，需要及时就医。”李燕明说。