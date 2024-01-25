医生提醒：长期居住在北方的人到南方旅行，更要注意保暖

人民网北京1月25日电 （记者乔业琼）国家卫生健康委25日召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况。

在会上，有记者提问，春运马上要到了，很多人可能会从北方向南方迁徙。对于长期生活在北方的人来说，为了防止因环境变化，尤其是温度和湿度的变化而产生健康问题，南下时应该如何调整生活习惯？

对此，江苏省中医院主任医师朱佳表示，南方普遍湿度比较大，冬季气候是以湿冷为主。湿空气中的热传导速率比干空气大，往往会导致机体的热量更容易散发到空气中，从而感到身体异常寒冷。因此，对于长期居住在北方的人到南方旅行，要更加注意保暖，特别是贴身衣服要柔软、吸湿、透气，有利于保温干燥，避免呼吸道感染。

朱佳说，我国南方没有集中供暖设备，冬季室内温度通常偏低，而我国北方冬季常常有集中供暖，室内温度通常比较高，而且干燥。因此，对于长期居住在北方，并且体质偏寒的人，如果到南方去旅行、居住，他们很难适应，此时要注意调整室内温度，外出时要注意保证室内通风。

此外，朱佳提醒，冬季旅游，饮食上要多吃些瘦肉、鲜奶、鸡蛋、豆制品，以及动物肝脏，这些食物可以补充人体热量。对于一些体质偏寒的人，可以用些温补药膳，比如服用当归生姜羊肉汤，能有效抵御外寒。