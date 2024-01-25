孩子得了流感后多久可以完全恢复？专家详解

人民网北京1月25日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委25日召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况。

关于得了流感之后多久可以完全恢复，北京儿童医院主任医师王荃表示，一般感染流感病毒之后，大概一到四天就会出现症状，孩子常常都急骤起病，一般会在三天左右症状会得到缓解，但是有一部分孩子发热时间可能会持续五至七天。

另外，还有一些孩子可能得了流感以后会出现精神差、无力、汗多等情况，这种症状可能持续数周左右。还有一些孩子出现运动耐力下降，包括运动时间、运动强度的耐力下降，时间长短也是不一的。

王荃提醒，当孩子既往有一些气道高反应性的情况，可能会出现久咳不愈，比如既往有湿疹病史或者有哮喘病史等，这种咳嗽有的时候长可能会持续6到8周左右。通常情况下，在人的呼吸道分泌物中，流感病毒的排毒时间大概是3到7天，一般是在发病2到3天之后是排毒高峰期，传染性是最强的。

关于得了甲流之后会不会再得乙流，王荃表示，甲流和乙流属于流感病毒里最常见的两个病毒，也是容易引起季节性流感流行的最主要的两个流感病毒类型。得了甲流以后，机体会产生保护性抗体，但是它并不能有效地去防范感染乙流。同样，当感染乙流以后，机体产生了抗体，也不能有效预防甲流。所以，实际上得了甲流同样可能得乙流，得了乙流也会得甲流。要想有效预防，注射疫苗才是一个最有效的方法。