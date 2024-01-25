心血管疾病患者如何预防呼吸道感染？专家给出五点提示

人民网北京1月25日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委25日召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况。

会上，有记者问，在出行的过程中，有一些心血管疾病的基础病人群，应该注意哪些事项来防止呼吸道感染的疾病？

对此，中国医学科学院阜外医院主任医师熊长明表示，冬季是心血管疾病和呼吸道感染的高发季节，心血管疾病患者一旦感染了呼吸道疾病，可能会加重病情，因此心血管疾病患者特别是老年人在冬季出行过程中，需要预防呼吸道感染。

熊长明建议，一是要控制好心血管疾病。心血管疾病，像高血压、冠心病、心功能不全这些疾病，本身容易造成免疫降低，容易发生感染。冬季这些病人应该加强心血管疾病的控制，好好治疗，使各项指标能够控制在一个满意的程度。

二是要增强免疫力。应该接种流感疫苗和肺炎疫苗，提高免疫力，降低呼吸道感染的风险。

三是出门远行应该做好个人防护，注意卫生。主要表现在尽量少去人群密集的地方，避免接触呼吸道感染的患者。必要的时候，佩戴口罩，注意手卫生，勤洗手。

四是冬天出行要做好防寒保暖的工作。

五是要规划好旅行路线，注意休息，避免劳累，因为过度劳累也会降低抵抗力，增加呼吸道感染的可能性。