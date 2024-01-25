春节期间感冒咳嗽患者该如何注意？专家这样说

人民网北京1月25日电 （记者郝帅）25日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况。

当谈到针对反复咳嗽等症状，有哪些居家护理的方法时，北京医院主任医师李燕明表示，咳嗽是一个很常见的症状，如果出现这种反复咳嗽，还是建议去医院进行诊治。因为咳嗽是很多原因造成的，可能是呼吸道的原因，也可能是非呼吸道的原因。

李燕明介绍，咳嗽分成三大类：

第一类是急性咳嗽。咳嗽是出现在三周以内的咳嗽，急性的呼吸道感染性疾病是急性咳嗽最主要的原因。

第二类是亚急性咳嗽，也就是咳嗽持续的时间在三周到八周之内，主要原因是感染以后的咳嗽，没有其他症状。

第三类是慢性咳嗽，咳嗽持续时间大于八周。引起慢性咳嗽的原因有呼吸系统疾病，比如哮喘、慢阻肺疾病；其他系统的疾病，比如反流性食管炎；或者是一些药物引起的咳嗽。

在日常护理方面，需要注意哪些呢？李燕明表示，在冬季的时候，第一要注意天气的变化，特别是注意外出的时候增减衣物。另外，冬季一般室内是比较干燥的，大家要保持室内的湿度。如果外出的时候，咳嗽患者建议佩戴口罩，减少冷空气对气道的影响。在饮食方面，咳嗽期间，不建议食用很辛辣的食物或者很油腻的食物。