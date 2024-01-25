针对不同类型的呼吸道疾病，治疗方式有何不同？专家详解

人民网北京1月25日电 （记者乔业琼）国家卫生健康委25日召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况。

会上，有记者提问，对于不同类型的呼吸道疾病，比如说新冠、甲流、哮喘等，治疗方案有哪些不同？

对此，北京医院主任医师李燕明表示，新冠、流感和哮喘是不一样的疾病。新冠和流感属于急性呼吸道传染性疾病，对这类疾病来说，预防的主要手段是接种疫苗。在治疗方面，主要包括两方面，第一是对因治疗，主要是抗病毒治疗。第二是对症治疗。在对因治疗方面，不管是针对流感还是新冠，都有很多抗病毒药物，能快速缓解患者的症状，同时降低病毒的负荷。对症治疗，主要包括退烧药，或者一些缓解患者咳嗽、鼻塞、流涕的药物。

李燕明说，哮喘属于呼吸道慢病，是呼吸道常见疾病，任何年龄都可以发生，主要症状是反复出现的咳嗽、呼吸困难、胸闷等。对于哮喘的治疗，主要是吸入药物，包括吸入的糖皮质激素和支气管舒张药物，当然现在也有一些抗体类的药物、靶向药物应用到哮喘的治疗过程中。

“对于慢性的气道疾病，治疗核心是长期规范化用药。”李燕明提醒，对于哮喘患者，急性呼吸道感染性疾病是诱发哮喘急性发作的一个重要诱因，因此，如果罹患了流感、新冠，要注意自己哮喘症状的变化，如果出现症状加重，需要及时就医，调整哮喘用药。