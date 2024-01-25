中疾控：近期乙流占比升高，导致流感疫情出现小幅波动

人民网北京1月25日电 （记者乔业琼）国家卫生健康委25日召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况。

会上，中国疾控中心传染病管理处呼吸道传染室主任彭质斌表示，近期，全国新冠疫情总体处于比较低的水平，从病例报告和哨点医院检测阳性率等监测数据看，出现上升迹象，但是增幅是比较小的。本土JN.1变异株的占比是持续上升的，临床表现基本是无症状和轻型，与目前EJ.5变异株引起的疾病严重程度是没有明显变化的。

“预计在春节假期前后，受到人群大规模流动、探亲访友、聚餐聚会活动增多等多种因素的影响，新冠疫情可能会出现一定程度的回升。”彭质斌说。

彭质斌表示，监测数据显示，我国呼吸道疾病于2023年12月上旬达到峰值之后，连续两周有所下降，在12月底的时候出现小幅回升，持续在高位波动，近一周开始回落。当前急性呼吸道疾病还是以流感为主，其他的呼吸道疾病处于一个较低的水平。其中，近期乙型流感的占比是升高的，导致流感疫情出现了小幅波动。

专家研判认为，在冬春季我国将继续呈现多种呼吸道疾病交替流行或者共同流行的态势，短期内还是以流感病毒为主。目前，流感活动已经呈现下降趋势。随着学校陆续放假，预计在1月底左右会回归流行间期的水平。