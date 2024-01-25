国家卫健委：当前新冠疫情仍维持在较低水平 流感活动呈下降趋势

人民网北京1月25日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委25日召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，当前新冠疫情仍维持在较低水平，流感活动呈下降趋势，全国医疗机构门急诊呼吸道疾病每日诊疗量持续下降，医疗秩序总体平稳有序。

米锋提醒，明天将正式开启2024年春运，春运期间人群流动和聚集性活动增多，呼吸道疾病感染风险加大。出发前，请大家做好个人防护准备，旅途中科学佩戴口罩，继续保持勤洗手、咳嗽礼仪等良好卫生习惯，尽可能降低感染风险。

米锋强调，要持续加强监测预警，加强养老托幼机构、社会福利机构等重点机构疫情防控，关注“一老一小”重点人群，强化日常健康监测，落实各项防控措施。要加大医疗资源统筹力度，加强医疗机构常用药品、检测试剂、收治床位等准备，满足群众正常就医用药需求。建立完善综合医院与基层医疗机构上下协作、专家下沉和患者转诊机制，分层分级分流，优化就医流程，减少患者等待时间，提高医疗服务质量。

另外，近日寒潮天气再度影响我国，给中东部地区和南方部分地区带来大范围剧烈降温和雨雪天气。气温下降可导致人体血管收缩、呼吸频率加快，易诱发呼吸系统和心脑血管系统的疾病。

米锋说，在寒潮天气下，应尤其关注老年人、儿童、孕产妇等敏感人群，慢性基础疾病患者和户外作业人员等，采取针对性防护措施，尽量减少寒潮对于健康的影响。

同时，雨雪天气可能导致道路结冰湿滑，对交通出行带来不利影响，特别要关注旅途安全。