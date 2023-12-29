人民网近期召开的2023国民消费大会，特别推出“2023国民生活节·美好不重样”系列主题活动，这一主题活动以“人民优选美好盲盒”概念为核心，通过线上、线下趣味互动，发放涵盖“衣食住行”各领域的优惠福利，让更多公众参与体验新消费、新场景，得到了很多消费者的热情参与。这是培育新的消费增长点的创新探索，也是服务群众美好生活的新举措。

消费是经济稳定运行的压舱石。中央经济工作会议指出，要激发有潜能的消费，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，培育壮大新型消费，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。

培育新的消费增长点，需要利好政策的推动和保障。为推进促消费工作，商务部把2023年确立为“消费提振年”，出台诸多引导消费的利好政策。各地各单位在政策引导下,积极开展创新尝试，改善消费条件，创新消费场景，激活消费新动能，打造城市的消费IP。例如，各地多次发放各种消费券，以“真金白银”推动消费回暖。抓住节日消费热点，举办各类特色购物节，营造放心的消费环境……以多种务实政策举措促进消费。

培育新的消费增长点，需要市场主体积极作为。在2023年国民消费创新案例征集过程当中，涌现出大量积极探索新消费的好做法、好经验，其中不少都是洞察了新的消费需求，由企业主体挖掘出的新的消费增长点。比如，某企业使用AI技术，让消费者在家也能收获专业质感的写真大片，正是结合了前沿的科学技术，创新消费场景，满足用户需求的尝试；结合母婴出行对健康和安全的需求，某车企使用“牙胶级”内饰材料，可以将车内有害物质进行转化，让母婴出行更安心。

培育新的消费增长点，需要社会各界共同参与，营造良好氛围。营造安全放心消费环境，是促进消费的必要之举。这不仅仅是有关主管部门的职责，更需要全社会共同参与。例如，人民网推出的一档大型融媒体直播节目“透明工厂”，通过聚焦“一袋大米”“一杯咖啡”“一包榨菜”等生活消费品，在近距离观察当中，拉近品牌方与消费者之间的关系；在解码和探秘当中，领略产品品质和工匠精神。还推出“人民投诉”线上服务平台，充分运用深度报道、长短视频、数据图解等多媒体形式，多维度、多形式推动形成民生消费维权良性生态。

“我们的目标很宏伟，也很朴素，归根到底就是让老百姓过上更好的日子。”消费与老百姓的美好生活密切相关，是反映群众生活获得感的窗口。期待更多的“美好生活盲盒”不断开启，以更加创新、多元的形式促进消费，努力培育新的消费增长点，更好地服务人民群众美好生活。（万世成）