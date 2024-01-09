当传统中医药遇上数字科技 杭州“解锁”中医药新玩法

中新网杭州1月8日电(郭天奇)8日，杭州市中医药文化数字健康生活馆在浙江杭州正式开馆，为广大市民拉开了“古今穿梭”和“数字创新”的中医药文化体验新玩法。该馆通过可互动、数字化、沉浸式的活动体验形式，将中医药文化生动地呈现给体验者，展现了传统中医药与数字科技碰撞产生的魅力，推进了“后亚运时代”中医药现代化的传播。

“我想要一个能预防感冒的气味。”在体验馆内，工作人员王旭阳对着中医药智能保健香薰说出了自己的诉求，不一会儿，“AI医生”自动为他开出了一份数字香方，3秒后，智能香薰就生成了药香。

“这台设备内部储存了24味中草药，当我们讲述自己的症状与需求时，AI会智能生成一剂专属香方，设备会通过高科技将中草药的香味释放出来，体验者可以通过鼻嗅的方式缓解症状，其对于呼吸道疾病与神经疾病的疗效格外好。”王旭阳说。

在现场，智慧中医的“黑科技”成果还不止于此。基于中医保健运动和自身健康管理，裸眼3D技术加持的“八段锦数字跟学”吸引了众多体验者。“这台设备能实时指导体验者如何做动作，并给体验者的动作打分，这样的互动让中医传统功法变得简单易学。”杭州市中医院护理部主任周海芳说。该形式能让体验者在休闲娱乐的同时达到预防、治疗、康复等“体卫融合”式强身功效。

此外，现场还请来了中医四诊体质辨识机器人，通过“智能AI+中医”的模式，为体验者分析体质寒热、虚实，提供个性化健康调理方案，让中医“治未病”理念在互动体验过程中深入人心。同时，现场的一台智能医疗小机器人正在为体验者提供“AI医疗咨询服务”，据悉，这台小巧的机器人能应用在社区医院、问诊台、患者家中等不同场景，帮助患者了解身体健康状况，并为患者节约就诊时间。

杭州市中医药文化数字健康生活馆的亮相让大众近距离感受到了中医药文化与数字科技相结合的魅力，将中医药文化健康用“玩”的方式融入大众日常生活，在呵护百姓身体健康的同时将中医药文化更好地传承与发扬。