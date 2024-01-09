腹股沟疝，一种常见但往往被忽视的健康问题，涉及人体腹股沟区域的异常膨出，通常位于大腿根部。这种疝何以起又何以终？得分年龄段说。

儿童腹股沟疝发病成因通常与先天性因素有关。有的是因为在胚胎发育过程中，腹股沟区域未能完全闭合形成腹股沟疝易发区域，腹腔内组织穿越到该区域形成突出；有的受遗传倾向增加了儿童患病风险，尤其是早产儿由于其腹股沟区域发育可能相对较弱，增加了患腹股沟疝的可能性；此外，在婴幼儿时期，腹腔内的压力增加，如常见的哭闹、用力大便、持续性咳嗽等，都可能导致腹股沟区域组织突出。从腹股沟区域解剖结构看，男性婴儿相对于女性婴儿更容易患上腹股沟疝。

儿童腹股沟疝的治疗通常需要手术干预，以修复突出的组织并强化腹股沟区域。及早发现和治疗是重要的。通常，周岁以上儿童腹股沟疝采用手术治疗，手术通常通过小切口进行，可以采用传统的开放手术或腹腔镜手术，具体选择取决于医生的经验和儿童的具体情况。对于周岁以下轻度或无症状的疝，医生可能会采取观察和监测的策略，因少部分婴儿在1岁之前能够自行愈合。

成人腹股沟疝主要症状包括腹股沟区域的肿块或突出、疼痛感，以及一些特定情况下的不适感。其产生的原因除先天因素外，生活方式和环境因素起到了关键作用。

研究表明，一是男性相较于女性更容易患腹股沟疝，这主要是因为男性腹股沟区域的解剖结构相对较弱。二是随着年龄的增长，人体的组织和肌肉逐渐失去原有的强度，腹股沟区域的支撑结构也可能减弱。三是家族中有腹股沟疝病史的个体，患病的风险会相对较高。四是长时间的持续性腹腔内压力增加，例如长时间的咳嗽、负重、慢性便秘等，都可能增加腹股沟区域的负担，导致疝的发生。当然，过重的体重也会增加腹腔内压。

对于女性而言，妊娠期间女性腹腔内压力增加，可能导致腹股沟疝的发生。部分女性妊娠结束后能够自行恢复。

成人腹股沟疝如何治？一是保守治疗。无症状腹股沟疝患者可以定期观察和监测，改变生活方式、避免重体力劳动、减轻负重、控制体重、避免便秘等，以减少腹腔内压力，必要时可以穿戴疝气带。二是手术治疗，主要包括开放手术和腹腔镜手术两种。腹腔镜手术是通过小切口插入腹腔镜和手术工具，医生可以在监视下在腹腔镜下进行疝缺损的修补。通常，医生会在疝缺损周围植入人工合成补片以加强腹股沟区，减少复发的风险。

虽然无法完全预防腹股沟疝的发生，但采取一些健康的生活方式和注意事项可以降低患病的风险。肥胖是腹股沟疝的一个危险因素。通过保持正常的体重，可以减轻腹部负担，降低发病风险；通过摄取富含纤维的食物，维护正常的肠道功能，避免便秘，减少腹腔内压，也能够降低腹股沟疝发生概率。

老年人腹股沟疝的发病特点与中青年患者稍有区别。随着年龄的增长，人体结缔组织逐渐减弱，失去强度。这种变化使得腹股沟环境更容易形成疝，因为支持组织的弱化使得内部器官更容易突出。老年人往往患有慢性疾病，例如慢性咳嗽、慢性便秘等，可能增加腹腔内压，导致腹股沟疝的发生。老年人患上腹股沟疝后，由于年龄和潜在的健康问题，手术治疗需要更加谨慎。及早了解腹股沟疝的症状，定期进行体检，并采取预防措施，有助于降低发病风险。

治疗老年人腹股沟疝时，需要考虑到他们可能存在的其他健康问题，如心脏病、高血压、糖尿病等。手术治疗的风险和益处需要根据个体情况进行综合评估。医生通常会与患者充分沟通，共同决定最合适的治疗方案。无需盲目追求微创手术，应以手术安全和患者适应为首先考虑的条件。

在手术后，老年患者需要特别注意康复，包括遵循医生的建议、保持伤口清洁、逐渐增加活动、避免重体力劳动等。术后的护理和康复计划有助于减轻不适感，促进康复。此外，针对原发病的治疗必不可少，不能因进行腹股沟疝手术而暂停或取消原发疾病的治疗。

（作者为北京朝阳医院副院长）