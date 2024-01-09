【人物】环卫工人张建娜

【故事】张建娜在北京三里屯使馆区负责清扫工作。一次一位外国友人求助，她因语言不通手足无措。为了更好服务，40岁的她下定决心学好英语。没有老师辅导，就跟着孩子学；没有固定学习时间，就利用碎片时间寸积铢累。经过近10年的坚持，她已攒下十几本笔记，可以用英语与外国人进行无障碍交流。她表示：“学习英语之后我变得更加自信了，为大家服务让我很幸福，也证明了自己的价值。”

【点评】

前不久，为外国友人指路的张建娜在社交平台火了。一手拿着扫帚，一口流利英语，外表质朴，表达自信，这样的形象让网友纷纷点赞。

在不少人的印象中，环卫工群体总是在默默工作。他们起早贪黑、不畏寒暑，以自己的辛勤付出换来城市的干净整洁。张建娜身上的“自信感”与“国际范”，更让我们看到了新时代环卫工人的昂扬风貌与动人风采。

身为环卫工人，为城市营造美丽环境固然是最重要的工作任务。张建娜想做得更多：路扫得干净是城市的脸面，有效的沟通交流同样重要。环卫工人是城市的“美容师”，也是文明的“移动坐标”。在维护城市清洁的同时，更好向外国朋友介绍北京、为来往行人提供帮助，彰显着她对工作的更高标准与更严要求。靠着这份精益求精与孜孜不倦，张建娜在平凡岗位创造了不平凡的业绩，也为“本职工作”一词写下新的注解。

奋斗无止境，人生不设限。从克服困难自学英语的张建娜到对颐和园古建筑如数家珍的张旭，从闲暇时用小提琴声感动蓉城的汤道宣到义务教授武术约千人的张同会，这些“多才多艺”的环卫工人因为“高手在民间”的故事为人熟知，并被网友亲切称为“扫地僧”。他们凭借对知识的渴望、对生活的热爱，不断超越自我，创造人生价值，用自己的光和热温暖更多人。事实上，突破自我设限、不囿他人成见，才能将平凡的工作做出非凡的业绩，将平淡的日子过出闪光的样子。

正如歌曲所唱：有梦想谁都了不起。农民工朱彦军边打工边读诗，成为《2023中国诗词大会》的亚军；只有初中学历的农民马慧娟敲下上百万字的作品，成为广为人知的“拇指作家”……他们的故事说明：有梦想、肯奋斗，就能向着更远的目标扬帆远航，见识更美的人生风景。忙于生计、条件有限、青春不再，哪一个都不是妨碍追梦的理由。人生因梦想而前行、因奋斗而成就。付出与收获的正相关关系，正是对所有人的激励。心中有光，脚下有路，每个人都能在追梦路上一往无前，书写与众不同的“人生剧本”。

《 人民日报 》（ 2024年01月09日 05 版）