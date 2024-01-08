国家医保局：2024年3月底前基本消除“四同药品”省际间不公平高价

人民网北京1月8日电 （记者乔业琼）据国家医保局官网消息，为促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平诚信、透明均衡，日前，国家医保局印发《关于促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平诚信、透明均衡的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》要求，医药采购机构聚焦“四同药品”，即通用名、厂牌、剂型、规格均相同的药品，对照全国现有挂网药品价格统计形成的监测价，进行全面梳理排查，到2024年3月底前，基本消除“四同药品”省际间的不公平高价、歧视性高价。

国家医保局医药价格和招标采购司负责人就有关情况回答记者提问时表示，本次药品挂网价格治理，强调纠偏和止损，推动价格公平诚信、透明均衡，不是片面追求降价。监测价不是对标全国最低价格，而从现有的交易价格出发，使用统计方法，用中位数、众数等把具有公允性的交易价格找出来。监测价本身是企业自主制定、能够保障供应的价格水平，在企业可承受范围内。对企业来说，是均衡区域间价格，是局部纠偏，不会出现普遍大幅降价情况。

企业自主确定药品价格，是法律法规赋予的权利。同时，遵循公平合法、诚实信用等原则，不得实行价格歧视，也是企业自主定价需要履行的法定义务。上述负责人说，以《通知》关注的“四同药品”为例，企业自行在药品集中采购平台挂网并接受当地公立医院采购，不同省份平台挂网价格应当相对均衡，考虑省份之间运输距离、市场规模、交易条件、回款效率等客观差异，省际间的价格可以略有起伏，但不应该出现部分地区价格畸高的情形。比如某企业的常用药叶酸片，在全国大部分省份的挂网价格都是每瓶12元，但是在个别省份的挂网价格达到了30余元，多出20余元的价差无法说明其合理性、必要性。类似的异常价格对于当地老百姓和医保基金来说都不公平，不应任由不公平高价、歧视性高价侵蚀人民群众的看病钱、救命钱。

“在具体操作上，各地医保局和集中采购机构对排查发现的不公平高价、歧视性高价，要及时联系约谈相关企业，请企业主动纠偏，在价格方面公平对待各个地区。”该负责人说。