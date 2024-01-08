浙大一院半个月收治47名围炉煮茶中毒患者

据浙江大学医学院附属第一医院消息，医院近半个月收治了47名围炉煮茶的患者，皆因一氧化碳中毒。其中一人胡言乱语、意识不清，随后陷入昏迷、大小便失禁。

围炉煮茶致一氧化碳中毒收治的最小患者年仅5岁

2023年12月25日晚，浙大一院急诊创伤中心接诊了家住杭州城西的默默（化名）一家。当天，5岁的默默一家三口一时兴起，想要围炉煮茶，就在铁铸炭火炉上支起架子，一边煮茶，一边在壶边烘烤着板栗、番薯、花生、桂圆。天气寒冷，炉暖茶香，默默妈还特意关闭了大房子的所有门窗，想让屋里没穿外套的家人们更加暖和。

5岁的默默一直坐在炉子旁边玩平板电脑，却突然晕厥、倒地抽搐。默默的父母也出现头晕头痛、耳鸣眼花、恶心呕吐等症状。

症状较轻的男主人踉踉跄跄把屋里的门窗全部打开，并把默默转移到通风处，约半分钟后孩子自行转醒，但也同样出现恶心、呕吐等症状。他们赶紧拨通了120急救电话，被紧急送到浙大一院总部一期，经过诊断，这一家三口是非常典型的一氧化碳中毒。

就诊时，默默精神状态不好，还是昏昏沉沉的。急诊创伤中心及高压氧舱的医护人员争分夺秒对中毒的默默和家人进行了高压氧治疗。因为中毒时间短、就诊及时，几人均已情况稳定，但一氧化碳中毒有“迟发性脑病”风险，如果后续没有足量高压氧治疗，可能会留下后遗症，接下来他们还将遵医嘱进行后续治疗。

就在这一家三口还在治疗时，来自杭州余杭区良渚、今年73岁的李奶奶（化名）也被送来抢救，她的情况更为危重。12月26日，家里人聚在李奶奶屋里喝茶后散去，李奶奶又加了几块炭想着可以趁热取暖，就封上炉子、密闭门窗睡下了，谁知第二天清早家人来看她时，发现老人意识不清、呼之不应，不仅床边有呕吐物，还出现了大小便失禁。被送到浙大一院抢救后，老人被诊断为“一氧化碳中毒性脑病”。

2023年12月31日，两家人一起举行家庭聚会，9口人围炉煮茶一氧化碳中毒被送到总部一期急诊创伤中心急救……跨入新年，中毒人数仍在持续上升。

患者并不是清醒之后就没事假愈期后或有“迟发性脑病”

急诊创伤中心杨小锋主任医师介绍，他们年年提醒一氧化碳中毒的危害，但还是年年有人送来抢救。与以往大多数人是炭火取暖造成的中毒相比，今年围炉煮茶造成的中毒人数创历史新高，仅2023年12月16日至2024年1月1日，总部一期一个院区就送来47人。其次才是炭火取暖、自助烧烤等造成的一氧化碳中毒。

一氧化碳是一种无色、无味、无刺激性、比空气轻且不溶于水的有毒气体。一氧化碳含量达到0.04％-0.06％时即可使人中毒。打个通俗的比方，在60平方米的密闭房间内燃烧炭火短短几分钟就可能发生中毒。

杨小锋强调，一氧化碳中毒对全身的组织细胞均有毒性作用，对人体的肺、心、脑等器官损害很大，尤其对大脑皮质的影响最为严重。严重者出现意识障碍、昏迷，甚至可能危及生命。

“尤其值得强调的是，一氧化碳中毒患者并不是清醒之后就没事了！”杨小锋说，中毒者如果得到及时的抢救，绝大多数能够恢复正常。但部分严重中毒者在意识恢复正常后，经过一段时间的假愈期，还可能会出现一系列神经精神症状，如发呆、记忆力严重减退、无故傻笑或行为失常等，称“迟发性脑病”。所以中毒后一定要经过医院的系统性评估与充分治疗，以免出现不可逆的大脑损伤。

最主要治疗工具为高压氧舱在发病6小时内效果最佳

参与多例一氧化碳中毒患者抢救的急诊创伤中心张烨斐副主任医师介绍，治疗急性一氧化碳中毒，最主要的工具为高压氧舱，在发病6小时内效果最佳。

高压氧治疗是指高气压环境下吸入纯氧，利用更多的氧分子把病态的碳氧血红蛋白中的血红蛋白“抢过来”，重新形成正常的氧合血红蛋白，重新运输氧气到全身，从而纠正细胞缺氧的状态。“针对急性有害气体中毒，高压氧治疗早期介入意义重大，能预防迟发性脑病与后遗症。”杨小锋强调，高压氧治疗能使氧气渗透到局部缺氧脑组织的能力增强，特别是出血灶或梗死区周围的缺氧区，改善局部脑细胞的氧供，使濒死脑细胞恢复正常代谢，保护脑细胞，能使缺血部位的血流量增加，还能降低颅内压，有助于意识障碍的恢复，更重要的是促进神经功能恢复，减少后遗症。（记者 李铁柱）