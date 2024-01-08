北京朝阳区助老出行 方便就医打车

本报讯（记者 赵婷婷）北京青年报记者昨天从朝阳区获悉，2024新年伊始，为方便患病老人往返医院就医，朝阳区民政局等部门牵头推出“助老出行”项目，对需要频繁往返医院的老年人推出专属打车服务，同时进行补贴。据了解，目前该项目已在安贞街道和高碑店乡进行试点，重点保障因罹患重大疾病需要高频次就医且行动困难的老年人。

北青报记者了解到，朝阳区民政部门经过前期的调研与摸排，初步掌握了这一群体的基本就医出行需求。据介绍，该公益服务项目重点保障因罹患重大疾病（如透析等），需要高频次（每周往返2次及以上）就医，长期居住在朝阳区、就医出行困难的老年人。

项目依托打车平台提供技术支持，患病老人可享受平台优先派车、立减十元出行补贴等福利。针对部分老年人不会使用智能手机的情况，朝阳区委社工委区民政局还在养老服务机构、街乡社区招募了一批助老出行志愿服务队伍，通过定期入户走访等方式教老年人使用智能产品，帮助老人解决“数字鸿沟”问题。

在光明山养老公寓一户患病老人家里，助老出行志愿者正耐心地教老人如何打车，对老人不明白的问题作逐一解答。“我一礼拜要去医院做三次透析，有时会出现打不到车的情况，多次往返车费也贵。现在有了这个项目真是太好了，不仅打车更好打了，还实惠了不少！”76岁的王淑琴老人说道。

为了解决打车定位不准的问题，朝阳区委社工委区民政局还在具备条件的养老服务机构、养老驿站安装了爱心助老打车站牌，并同步在打车软件进行精准定位标注，打车平台会对标注站牌的位置优先派车，老年人或养老机构工作人员还可在打车站牌通过“一键扫码”实现便捷叫车。

从今年1月2日起，“助老出行”项目开始在朝阳区安贞街道和高碑店乡进行试点。该项目依托打车平台提供技术支持，采取公益基金资助一点，老人自己消费一点的方式推行。“希望通过‘一街一乡’的试点，把整个流程跑通，把问题摸透。”项目相关负责人介绍，“助老出行”项目试点期间，朝阳区民政局将实时跟踪服务对象的使用情况，评估项目成效。待运行成熟之后，该项目有望在全区推广。