“睡眠保单”信息查询平台上线

近年来，随着百姓生活水平和保障意识不断提高，保险消费越来越普及。一些消费者投保后，时间一长，保单不知放到何处，自己也忘了买过的保险。如果消费者搬过家或更换了手机号，保单到期后，保险公司有时难以联系上消费者进行提醒。有的家庭长辈购买过年金险，没到领取时已经去世，儿女并不了解老人投保情况。这些可能“石沉大海”的保单会成为“睡眠保单”。

业内人士介绍，“睡眠保单”主要是指保险事故发生或保险合同到期但相关赔偿或给付保险金长期未领取，以及保险合同效力中止或效力终止但保单的现金价值长期未领取的人身保险保单。对消费者而言，“睡眠保单”可能意味着保险保障的中断或资金收益的损失。

为办好关系人民群众切身利益的“关键小事”，切实维护保险消费者合法权益，国家金融监督管理总局日前组织开展人身保险“睡眠保单”清理专项工作，指导建成行业统一的“睡眠保单”一站式信息查询平台，为广大保险消费者提供便捷的“睡眠保单”查询服务。

据悉，“睡眠保单”信息查询平台由中国银行保险信息技术管理有限公司负责搭建和维护，对消费者免费开放，其查询功能已于不久前正式上线。消费者下载“金事通”APP，经实名认证、登录后，可在APP首页“常用服务”项目下的“睡眠保单”模块，查询自己作为投保人和被保险人的“睡眠保单”相关信息。

“查询平台为消费者提供一站式服务。消费者获取‘睡眠保单’信息后，可通过‘联系保险公司’按键与保单所属保险公司取得联系。”国家金融监督管理总局相关部门负责人介绍，通过关注和了解自身保单状态，消费者也可进一步优化保险配置、弥补保障缺失等。

此外，金融监管总局还指导各人身险公司对2013年1月1日至2023年6月30日期间产生的“睡眠保单”相关客户进行提醒，便于消费者知悉保单权益，自主进行领取。各地相关机构积极做好“睡眠保单”有关消费者服务。例如，国家金融监督管理总局上海监管局指导辖内部分人身险公司开展“寻找失效保单客户—免息复效”活动，对于符合一定条件的个险或职团保单，给予复效利息减免，并通过短信通知、电话及信函等多种方式做好信息推送。

专家提醒，消费者可自己建立专门的信息文档，及时、全面记录投保情况，防止信息遗忘。当个人联系电话、通信地址、银行账户等发生变更时，消费者可通过保险公司客服电话、官网、官微等方式联系保险公司更新信息，同时关注保险公司的电话短信、信函邮件、微信推送等提示信息，留意自己的保单状态，如有疑问，及时拨打官方客服电话进行咨询。消费者也可告知家人投保信息，以便互相提醒。

《 人民日报 》（ 2024年01月08日 18 版）