政策更贴心 兜底有保障

随着分层分类、城乡统筹的中国特色社会救助体系基本建成，我国民生兜底保障安全网越织越牢，保障政策日趋精细化、精准化。

近年来，各地积极开展社会救助改革创新。其中，在提高救助精准度与效率等方面，探索出建立困难家庭动态监测预警机制、建立社会救助诚信服务体系等好做法。

推进信息化建设，救助更精准

“周师傅，身体好些了吗？”湖北省武汉市武昌区一个老旧小区内，社区救助干事王随京和社工史鹏宇提着米、面、油等，到低保户周师傅家中看望。

“多亏你们及时救助！我现在好多了，孩子成绩最近也有了进步。”40多岁的周师傅曾是一名网约车司机，与十几岁的女儿、70多岁的父母一同住在60多平方米的老房子里。去年，周师傅突发疾病入院治疗，出院后，又因肾炎再次住院。家里断了收入来源，只能靠周师傅父母的退休金生活。正在读初中的女儿也因家庭变故出现成绩波动。

周师傅家出现困难后，武昌区民政局工作人员很快接到预警信息，街道、社区工作人员随后上门核查，经过评估，周师傅被认定达到社会救助标准。在社区协助下，周师傅很快办好了低保与面向困难群众的医疗补充保险，社工还联系到两名大学生志愿者，为周师傅的女儿开展课业辅导。

“预警信息”从哪里来？近年来，武昌区深入推进社会救助信息化建设，通过建立双架构多维度综合评估模型，破解救助对象发现难、认定不精准、救助服务供给与需求信息不对等等难题。

武昌区是老城区，下辖14个街道、142个社区，困难群众较多。“我们打通残联、医保、民政、卫健等15个部门帮扶的13万户共计21万人的信息数据，形成低收入家庭信息数据库。”武昌区民政局低保中心主任王群介绍，在此基础上，综合年龄结构、经济状况、健康状况等6个维度建立监测预警机制。一旦达到预警分值，疑似困难家庭就会被系统筛选出来。工作人员再入户核查，进一步判断家庭困难程度、致困原因等。

王群说，通过全面分析困难家庭的救助需求，充分发挥社工等社会力量的作用，武昌区通过经济援助、学业辅导、心理慰藉等，已对多名困难群众进行了精准救助。

推行告知承诺制，救助更高效

“低保这么快办下来，大大减轻了我们的压力。”前段时间，年近50岁的王付红为了给女儿治病，忙得心力交瘁。民政部门的及时救助，让他心里踏实了许多。

王付红一家住在湖北省黄石市西塞山区河口镇二港村，他和妻子平时主要靠打零工维持生计。去年，10岁的小女儿小美确诊患白血病，随后转到武汉协和医院治疗。“检查就花了好几万元，后续还需要住院治疗费用。”王付红在给镇、村干部的电话中焦急地说。

“现在我们在推行社会救助证明事项告知承诺制。符合条件的困难群众，可以通过这一制度审核确认为低保、临时救助对象，简化办理流程，实施紧急救助。”河口镇民政办工作人员张珍香告诉他。

随后，王付红向社区提交低保申请，通过告知承诺制完成授权核对。经过基本核对，王付红一家申报承诺的成员、经济状况被认为与核对报告基本一致，符合通过简化流程完成低保审核确认的条件，可纳入最低生活保障。民政办工作人员同步将王付红一家的信息推送至医保部门，方便其后续享受医疗救助等政策，并通过资助参保将其纳入居民医保。

近年来，黄石市出台社会救助申报承诺及失信惩戒试点工作方案，对办理低保的诚信申请人可免除9类14项证明材料，并将申请人承诺信息上传至全国信用信息共享平台。通过建立“明白告知—诚信申报—守信激励—失信惩戒”的管理闭环，大大提高了办理效率。

“现在已逐步形成了‘申请人诚信申报、审批人员事后监管、失信申报依法撤销、信用管理联合惩戒’的管理模式。”黄石市社会救助局有关负责人介绍，在鼓励群众诚实守信的同时，依托大数据，结合定期复查、随机抽查、问题倒查等方式进行校核、跟踪。截至目前，黄石市有超过2000户3500名救助对象通过简化流程得以纳入保障范围。

形成服务合力，救助有质量

不仅是湖北，近年来，在民政部的推动下，各地扎实推进社会救助改革创新，以更有温度、更及时的救助服务，让社会救助更便民、更暖心；通过大数据助力纾困解难，对临时救助对象实施紧急救助等，让社会救助更精准、更高效。

民政部社会救助司相关负责人介绍，目前，不少地区逐步完善低收入人口动态监测信息平台，通过线下主动发现和大数据匹配，将需要救助帮扶的低收入困难群众纳入监测范围。一些地区还建立起综合救助帮扶机制，引导社会力量开展服务类社会救助。

中国社会保障学会副会长、南京大学社会保障研究中心主任林闽钢认为，近年来，各地在社会救助改革创新做法上有不少成功经验，提高了救助效率和服务质量，同时也让社会救助主动发现机制更加健全。

“当群众基本生活遇到困难时，如何及时发现、快速帮扶始终是社会救助的重点和难点。”民政部社会救助司相关负责人表示，接下来将持续细化改革完善社会救助制度的各项政策措施，拓展全国低收入人口动态监测信息平台应用，实现与相关部门常态化数据共享；加强急难社会救助，落实“先行救助”等政策，提高制度可及性和救助时效性；进一步规范优化低保、特困审核确认程序，并适度扩大救助范围。

本期统筹：栾心怡

《 人民日报 》（ 2024年01月08日 04 版）