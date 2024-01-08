中新健康丨精致养宠兴起 青年创业者深挖宠物赛道

中新社南宁1月7日电 (俞靖)随着当下年轻人养宠理念升级，近年来，上门洗宠、云养宠物、宠物殡葬等服务在广西南宁涌现。

门铃声响，身着蓝背心，携带大量洗护用品的宠物洗护师步入顾客家中，为萌宠做SPA。这项服务来自于南宁某宠物洗护店。店主班富稳是“00后”，他发现不少人有居家洗宠需求，便在去年踏入宠物行业，通过组建团队，运用社交媒体平台引流揽客，目前月营业额保持在7万元至8万元(人民币，下同)。

班富稳对该项服务充满信心，他表示，上门洗护的方式能减少宠物交叉感染，降低患病风险，同时洗护过程透明，能让养宠人省心放心。

同为宠物行业“00后”创业者的甘兆运则关注到智能化养宠的潜力，其依托智能摄像头、自助喂食机等设备，搭建智慧宠物生活社区，利用短视频运营“萌宠IP”带货，帮客户线上筛选宠粮及宠物用品，提供一站式育宠参考。甘兆运认为，养宠人普遍图省事，智能化宠物服务是趋势。

“我每年会在宠物喂养，洗护、美容上花费上万元”，资深养宠人陆新妃表示，育儿式养宠让她有获得感，能有效排解职场压力。

据艾媒咨询(iiMedia Research)数据显示，预计2025年中国宠物经济产业规模有望达到8114亿元。宠物行业潜力十足，但行业“内卷”持续，细分市场可谓有喜有忧。为近百只宠物料理过身后事的南宁宠物殡葬师熊立云称，宠物殡葬业处于行业末端，存在消费低频的情况。对此，熊立云在服务过程中，推出“逝宠告别仪式”，提升宠主殡葬意识。

《2023-2024年中国宠物行业白皮书(消费报告)》显示，“90后”“80后”是养宠主力军，年轻宠主占比攀升。广西社会科学院社会学研究所所长姚华认为，宠物行业中，青年创业者更有优势，他们对于时尚和“情感寄托”等因素更敏感。

姚华表示：“随着养宠人对宠物投入更多的时间和金钱，宠物市场需求不断扩大，新奇、个性化的服务将成为行业风口。”