落实各项医保政策 发挥保障兜底作用 民生福祉持续增进

央视网消息：新年伊始，全国各级医保部门积极落实各项医保政策，持续发挥医疗保障兜底作用，切实减轻群众看病就医负担。

元旦后，浙江宁波居民汪天杰到医院开药时发现，自己去年开始使用的糖尿病治疗药物药价降了，还由全自费变成可以医保报销。

浙江宁波市民 汪天杰：原来是每天要30元都是要自费的，现在是10.78元，降下来了，而且可以进医保了，我也觉得很奇怪，怎么一下子降了这么多？原来是进了国家的医保目录里面了。

1月1日开始，又有126种药品新增进入医保目录，叠加谈判降价和医保报销因素，预计未来两年将为患者减负超400亿元。

对临床使用量大的药品和耗材，国家医保局综合施策，开展集中带量采购。今年3月，第九批药品集采也将落地实施，平均降价58%。4月，第四批耗材集采将落地，覆盖人工晶体、运动医学相关高值医用耗材，平均降价70%左右。

国家医保目录经过6年连续调整，已累计新增744种药品，目录内糖尿病治疗用药从41种增加到82种；肿瘤靶向用药从0个增长到74种。截至目前，累计为患者减负超6000亿元。

国家医保局医药管理司司长 黄心宇：医保药品目录的调整更侧重于参保人获益程度高、临床需求比较大的药品，将它以合理的价格纳入到国家医保药品的目录中来。

在重大疾病等群众负担较大的治疗领域，医保政策持续发挥兜底和减负作用。2023年前三季度，医保帮扶政策惠及农村低收入人口就医1.29亿人次，帮助减轻医疗费用负担1300亿元。近日，湖南、河南等地借助全国统一的医保信息平台，通过大数据及时发现符合医疗救助条件的患者，实施医疗救助，发挥兜底保障作用。

同时，为了促进药品在省际间价格更加透明均衡，国家医保局近日部署，对照全国现有挂网药品价格进行全面梳理排查，推进药品价格专项治理，到2024年3月底前，基本消除同种类药品省际间的价格不公平，推动医药企业价格行为更加公平诚信和省际间价格透明均衡，切实维护患者群众合法权益，减轻群众用药负担。