“生育友好”体现在细节里

几平方米公共空间能做什么？如果建成母婴室，将能满足婴幼儿家庭在外时的护理照料、哺乳集乳、喂食备餐等多种需求，让他们外出更舒心更从容。小空间有大关怀，小细节展现大文明，蕴藏着生育友好的温度。

《母乳喂养促进行动计划（2021—2025年）》明确提出，到2025年，公共场所母婴设施配置率达到80%以上。近年来，不少地方大力推进母婴室建设，推动公共场所配备充足、完善的母婴设施。这不仅有利于促进母乳喂养、更好保护母婴隐私，更彰显着城市的文明水平。同时也要看到，母婴设施建设距离实际需求仍有较大的差距，覆盖面不广，设施简陋、疏于维护，不合理使用、占用等问题突出，公共场所的母婴室不易找、不好用，困扰着不少家庭。如何完善母婴设施建设及维护，是建设生育友好型社会的一道必答题。

提升母婴设施知晓率、可及性和便利性，部分地区进行了有益探索。比如，在建设方面，广东出台《母婴室安全技术规范》，并将公共场所母婴室建设列入省“十四五”规划纲要，目前已推动建成母婴室超9000间，广州、深圳等城市实现了重点公共场所母婴室全覆盖。又如，在管护方面，上海上线公共场所母婴设施电子地图，便于市民查找使用。实践经验表明，母婴室要建好、管好、护好，需要实实在在的人力物力投入，必须建章立制、明确权责，探索建立长效的投入、管理、监督机制。政府、企业、社会各方面力量共同努力，坚持共享实用、因地制宜原则，把谁来建设、如何管理、怎么维护一一落到实处，才能让这一民生工程真正便民惠民。

其实，建设生育友好型社会，并不是一个抽象的概念，而应体现在为老百姓办好一件件小事中。比如，异性家长单独带孩子出门，上厕所窘境怎么破解？推婴儿车出行，能否畅通无阻？到公园广场，有没有适儿化空间和配套设施？如今，我们倡导建设生育友好型社会、儿童友好型城市，体现“友好”的一个个落点就在公共服务、城市建设的种种细节中，可能是一间独立的家庭卫生间，可能是一条小小的水泥坡道。立足婴幼儿家庭的实际需求，将生育友好、儿童友好的理念有机融入公共设施、公共空间的规划、建设、改造、运营中，不断补齐基础设施短板、丰富优质公共服务供给，才能更好满足人民群众对美好生活的向往。

当然，在公共空间，平衡兼顾不同群体的需求、保障好各个群体的权益，不是一件易事。比如，公共交通工具上因婴幼儿吵闹引发冲突的新闻就屡屡见诸网络。生育友好、儿童友好既应体现在硬设施的建设中，也应融入软环境的涵养中。建设生育友好型社会，不仅需要在公共服务优化和管理精细化上做加法，也需要不同群体间多一些相互理解，携手打造更加和谐包容的人文环境。

人人都曾小，关爱母婴是一个社会应有的文明温度。与此同时，建设生育友好型社会，对激发生育潜能、促进人口长期均衡发展具有积极意义。完善硬设施，优化软环境，我们的社会将朝着生育友好的方向不断前进。

《 人民日报 》（ 2024年01月08日 05 版）