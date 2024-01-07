收录1341个物种！云南在全国率先发布省级大型真菌图志

近日，云南省生态环境厅联合中国科学院昆明植物研究所在全国率先发布《云南大型真菌图志》（以下简称《图志》），这是迄今全国涵盖菌种最多的省级大型真菌图志，填补了云南真菌志的空白，是云南省生物多样性保护工作的又一重要进展。

据了解，云南独特的地理区位、复杂的地形地貌、多样的气候类型不仅孕育了丰富多样的动植物资源，还滋养了多样而独特的真菌资源，云南的真菌资源在全国首屈一指，在全球也占有重要的地位。大型真菌是不同于植物也不同于动物的一类特殊生物资源，具有重要的生态价值和经济价值。统计显示，云南野生食用菌有900种，占全世界食用菌物种数的30%，占全国食用菌物种数的90%。除作为食材外，食用菌在医药、酿酒、工业发酵等领域也扮演着重要角色。所以，开展云南大型真菌物种的调查编目，不仅是云南生物物种调查研究和编目中的重要一环，也是完善云南物种调查研究的重要内容。

《图志》共收录云南省大型真菌33目127科399属1341个物种，但尚未囊括迄今已发现于云南的全部大型真菌物种，主要记载了研究较多、认识相对较为深入的物种，如松茸、冬虫夏草、中华夏块菌3种国家二级保护真菌（列入第二批《国家重点保护野生植物名录》）。同时，提出云南受威胁大型真菌名录，包括可能已经灭绝的假地舌菌、云南特有的四孢小舌菌等62种。除疑似灭绝物种外，还收录了极危物种7种、濒危物种9种、易危物种45种。

《图志》首次系统总结了云南大型真菌的物种多样性和资源状况，使云南省生物多样性的本底数据更加充实和完善，为政府和公众保护以及可持续利用大型真菌资源提供了第一手资料，有助于促进大型真菌资源的保护和可持续利用，也有助于人们甄别、区分食用菌与毒菌的种类，减少中毒事件的发生，保障人民生命安全。