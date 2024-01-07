呼吸道感染性疾病如何进行居家监测？

据国家卫生健康委员会，冬季是呼吸道传染病高发季节，由流感病毒导致的集中发热风险增加。出现发热、鼻塞、流涕、咽痛、咳嗽、咳痰、肌肉关节疼痛等症状，提示可能发生呼吸道感染，建议居家做好以下几个方面的监测：

01

症状监测

症状监测包括测量体温、脉搏、呼吸频率等。如出现发热超过38.5℃且持续时间超过3天，呼吸频率超过每分钟24次，胸闷、憋气不能缓解，咳嗽伴胸痛、咳脓痰和血痰等情况，应及时就医。

02

指氧饱和度监测

如家中有指脉氧仪，可自行监测指氧饱和度。持续低于93%时，建议及时就医。

03

病原检测

多喝温开水，居家经常开窗通风，保持室内空气清新。可使用新冠病毒、流感病毒、支原体检测试剂自行进行抗原检测，检测结果需结合临床指征，具体可咨询医生。

04

原有基础疾病监测

部分呼吸道感染可导致原来的基础疾病病情不稳定，需要关注基础疾病的症状有无加重，加强对血压、血糖、尿量、体重等监测。

如何进行居家体温监测？

持续进行体温监测可帮助评估病情变化，判断是否有进一步就医的需求。每日早、晚各测1次体温，使用水银体温计时测量时间至少达到5分钟，使用电子体温计时可连续测量2次以获得稳定的体温数值。及时记录体温数值，便于观察体温变化趋势，判断病情发展。

若体温持续超过38.5°C，应及时到医院就诊。

如何进行居家血氧监测？

血氧情况可以通过指夹式脉氧监测仪进行居家监测。应分别在平静状态和活动后检测。检测时手要温暖，手指冰凉时血氧检测的结果不准确。血氧检测需每天进行2~3次，病情有变化时随时检测。若氧饱和度持续低于93%，建议即时到医院就诊。

如何进行居家病原监测？

出现呼吸道感染症状的患者可以自行购买相关检测试剂进行检测，查明可能感染的病原体。目前常用的试剂盒有：新型冠状病毒抗原检测试剂盒、甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒、肺炎支原体快检试剂盒等。具体检测方法参见试剂盒说明书。