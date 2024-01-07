异地就医、助老出行……一件件民生小服务提升群众“温暖度”

记者从国家医保局了解到，居民医保参保人跨省异地就医直接结算规模逐年增长。2023年，居民异地就医更加便捷，减少个人垫付666亿元。

2023年11月，患儿涵涵在湖南岳阳市湘阴县人民医院住院。她的参保地是广西百色市，涵涵的母亲通过手机为女儿在线申请居民医保异地就医跨省直接结算。涵涵住院8天，总费用2376.62元，报销1358.93元，自付部分1017.69元。

国家医保局表示，2023年，居民医保跨省异地就医直接结算惠及3135万人次，减少个人垫付666亿元，分别比2022年增长276%和87%；跨省联网定点医疗机构19.83万家，跨省联网定点零售药店35.21万家。同时，通过不断优化异地备案服务，实现异地就医备案“网上办”和“掌上办”，2023年国家平台线上备案渠道成功办理备案达350万人次。

试点“助老出行” 方便病患老人就医打车

对于上了岁数特别是身患重病的老年人来说出门是件难事，有的是受经济条件影响，也有的是受困于不能熟练使用打车软件等。北京市朝阳区从2024年元旦后，开始试点对需要频繁往返医院的老年人推出专属的打车服务，并进行补贴。

从2024年1月2日开始，由朝阳区民政局牵头推出的“助老出行”项目在安贞街道和高碑店乡进行试点。重点保障因罹患重大疾病需要高频次就医，且出行困难的老年人。项目依托打车平台提供技术支持，公益基金资助一点、老人自己消费一点的方式，通过平台优先派车。

据了解，“助老出行”项目试点期间，朝阳区民政局将实时跟踪服务对象使用情况，评估项目成效，建立助老出行的常态化机制。

2024年就业援助月专项服务活动启动

2024年1月5日，宁夏启动2024年就业援助月专项服务活动，提供岗位数5000余个。

此次就业援助活动主要面向就业困难人员、城镇零就业家庭成员和残疾登记失业人员。在招聘会现场，共有102家重点用工企业进场开展招聘。