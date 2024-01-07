2023年食品安全与健康流言榜发布！你被这九句话欺骗过吗？

1月5日，中国食品科学技术学会与科普中国平台发布2023年食品安全与健康流言榜，以下这九句话，相信我们在日常生活中或多或少都听到过，甚至许多人对其中的有些话术深信不疑，但事实上，许多流言其实都披着令人信服的外衣，需要我们积累更多饮食常识，培养甄别能力。下面我们就来一一揭开2023年九大食品安全与健康流言的科学真相。

流言1：腐乳有霉菌，吃了会致癌

科学真相：腐乳是我国传统发酵食品，一般由人为接种毛霉菌等发酵而成，毛霉菌在腐乳正常发酵过程中不会代谢产生毒素，也不会使人致癌。

流言2：吃味精会让人“头秃”

科学真相：味精主要是通过微生物发酵制成，主要成分是谷氨酸钠，在人体内可转化为蛋白质的组成部分谷氨酰胺和酪氨酸，目前没有证据表明味精与脱发有关。

流言3：吃生鱼片时蘸芥末就能杀死寄生虫

科学真相：芥末中含有的异硫氰酸酯类在一定条件下对部分细菌、寄生虫有杀灭效果，但蘸芥末并不能有效杀死生鱼片中的细菌和寄生虫。

流言4：馒头冷冻超过3天会产生大量黄曲霉毒素，人吃后会中毒

科学真相：产生黄曲霉毒素的主要原因是食物被黄曲霉菌污染，但冷冻条件下黄曲霉菌不能生长，也不会产生黄曲霉毒素。

流言5：自热米饭是“塑料”

科学真相：自热米饭是大米的加工制品，与塑料无关。

流言6：红壳鸡蛋比白壳鸡蛋更有营养

科学真相：鸡蛋壳的颜色主要取决于蛋壳表面的色素比例，不同颜色的蛋壳与鸡蛋的营养没有相关性。

流言7：猪油能保护心血管，还有解毒、预防癌症等功效

科学真相：猪油中饱和脂肪含量较高，吃太多反而会对心血管有伤害。至于猪油有解毒、预防癌症等功效，目前尚无科学依据。

流言8：白草莓是转基因水果

科学真相：白草莓是通过常规的育种技术培育出来的，并非转基因水果。

流言9：维生素C补充得越多越好

科学真相：普通成年人每日维生素C的推荐摄入量为100毫克，长期过量摄入维生素C，可能会增加泌尿系统结石等风险。