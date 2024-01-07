新茶饮持续走俏，消费者：喝杯奶茶是逛街的一部分

元旦假期，商场客流量陡然增多，新茶饮市场也热了起来。记者在北京朝阳大悦城、大红门银泰百货等多家商场走访发现，喜茶、奈雪的茶等奶茶店里消费者排着长队，即使用线上小程序点茶也显示排队。眼下，新茶饮消费热度不减，逐渐成为一种休闲悦己消费新风尚。

“多肉葡萄家族、酷黑莓桑等经典产品较为热销。”喜茶北京君太百货店经理陈洋表示。记者在商场看到，不少消费者手拿奶茶逛街，有的还拿着奶茶在商场布置的道具前打卡拍照。“假期才有时间出来，喝杯奶茶是我逛街的一部分。”消费者张林告诉记者。对她来说，和好友一起出来玩，点杯联名款奶茶似乎成为逛街的“标配”。

2023年，为跟上消费者对新品包装的迭代更新需求，新茶饮赛道多家茶饮品牌可谓动作不断，尤其是与各类商业品牌和IP跨界合作较为密集，不少奶茶店门口时常摆放着联名款卡通造型。从新茶饮品牌跨界联名看，联名速度快、数量多，跨界比较大，多家茶饮品牌公司通过融入联名美学，在新零售领域开辟了茶饮新的增长空间。2023年，喜茶推出与全球热门IP“芭比”的联名新品芭比粉·水仙及系列活动，吸引众多消费者品尝。

新茶饮持续走俏，这与消费者追求消费升级、健康饮食的观念不谋而合。一杯茶里既有鲜果、茶叶，又有牛奶、糖；一杯茶外又连接着不同领域的产业链。近年来，新茶饮品牌以茶叶为起点，在产业链环节压降成本，打造与传统茶饮不同的消费方向，市场潜力较大。目前来看，新茶饮行业有两个新趋势较为明显。

一是回归茶文化。喜茶近日发布的《2023年度报告》显示，传统名优茶成为新茶饮的主角之一。截至2023年年底，喜茶门店数已突破3200家，门店规模同比增长280%，有超过1亿用户成为喜茶的会员。新茶饮要回归茶本身，好茶才是立身之本。喜茶相关负责人表示，茶本就是日常饮品，新茶饮也可以成为更多人的日常，很多年轻用户通过以真茶为基础的新式茶饮，开始接受、喜爱上了茶。

二是从源头升级茶饮品质。记者梳理发现，多家头部企业深入上游茶园、果园、牧场和工厂，规范原料的种植、生产和制作，通过研发创新为消费者带来不一样的味觉体验。2023年以来，新茶饮企业持续强化供应链、食安管控、中后台服务等实力，为各地消费者带来高品质体验。喜茶经典的绿妍茶叶甄选茶园所在的云南普洱思茅区是茶马古道的起点，自古就是普洱茶的重要产区；奈雪的茶为打造更高品质的正宗大红袍茶饮，其研发团队深入原产地武夷山寻茶，并特别邀请“大红袍制作技艺非遗传承人”监制。奈雪的茶创始人彭心表示，奈雪重磅推出“寻香中国茶”项目，通过研发创新为消费者带来年轻化的新茶饮体验。

其实，新茶饮赛道并不平静，时不时就有新的茶饮门店入驻商场。除了上述常见的头部茶饮品牌外，还有包括乐乐茶、霸王茶姬、沪上阿姨等众多品牌也在深耕新茶饮行业。天眼查数据显示，现存新茶饮相关企业33.8万余家，其中，2023年年内新增注册相关企业5.4万余家；2023年年内新茶饮领域融资事件超30起，融资金额超19亿元。中国食品产业分析师朱丹蓬表示，新茶饮市场进入一个大浪淘沙的周期，在这样的背景下，新茶饮企业要打造自身的可持续发展的模式。2023年以来多家新茶饮企业加速融资甚至开启申请上市之旅，通过借助资本市场的赋能，构建企业的“护城河”并在供应链的完整度，以及在整个拓店的速度方面提速，这都需要资本市场的加持。

食品安全是新茶饮赛道的关键一环。一杯奶茶里包含多种原料，任何一种原料出现问题将会影响品牌的声誉。业内人士表示，新茶饮品牌要严把质量关，及时披露其产品的生产细节信息，才能为消费者带来自然香的真茶消费体验。

(来源：经济日报)