多闻闻香味提高记忆力

美国加州大学欧文分校的神经生物学家发现，当一股香味在老年人的卧室里每晚飘荡2个小时，持续6个月后，他们的记忆力明显提升。

这一发现证实了嗅觉与记忆之间存在着联系，即嗅觉与大脑的记忆回路直接相关。发表在《神经科学前沿》上的这项研究成果有望将这种联系转化为一种实用的技术，用于增强记忆和预防老年痴呆症。

研究人员选取了43名年龄在60岁至85岁之间的男女参与者，他们都没有记忆障碍。所有人都被给与一个香薰器和七个暗盒，每个暗盒都装有一种不同的天然精油。闻香味的参与者得到了装满精油的暗盒，对照组的参与者只被给与少量的精油。参与者每天晚上睡觉前在他们的扩散器中放入一个不同的暗盒，并在睡觉时激活它2个小时。

实验结果显示，通过使用一种通常用于评估记忆力的单词列表测试来测量，与对照组相比，闻香味的参与者的认知表现提高了226%。大脑影像显示，前一组参与者被称为左钩束的大脑通路有更好的完整性。这条连接内侧颞叶和负责决策的前额叶皮层的通路随着年龄的增长而变得不那么强劲。

此外，参与者还报告他们睡得更香了。

值得一提的是，研究团队决定将这一发现转化为一种简单的、非侵入性的对抗痴呆的工具。他们接下来将考察这项技术对认知功能丧失患者的影响。