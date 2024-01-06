电动汽车辐射大到会致癌？没那回事！

电动汽车以其环保、节能等特点迅速抢占市场，越来越多的人选择电动车作为家庭出行交通工具。不过，随之而来的关于“新能源汽车的辐射很强，长期开这类车会导致癌症”的传闻，却让人脊背一凉。真的假的，还能不能开心地使用电动车了？别担心，辐射是有的，但绝对在安全范围之内。最新一期“科学”流言榜发布，让我们来看看近期又有哪些流行的健康谣言被击中粉碎。

每月“科学”流言榜由北京市科学技术协会、北京市委网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。

流言 冻伤处可用雪水搓洗缓解

真相 皮肤被冻得刺痛瘙痒、颜色苍白、起肿块，这时用雪水搓洗伤处的“土方法”是不科学的，这样会加重组织损伤。发现冻伤了，首先要尽快脱离寒冷环境。如果是冻伤早期，最紧急的治疗就是用40℃至42℃的温水快速复温。

比如手冻伤了，把手泡在温水里半小时左右，泡到手发红变软湿润。如果肢体冻伤了，要避免受压，同时注意抬高以减轻水肿。如出现红肿、疼痛加重或出现肤色青紫等症状，需及时就医。

流言 新能源汽车辐射大

真相 网传“新能源汽车的辐射很强，长期开这类车会导致癌症”，该说法没有科学依据。新能源汽车确实有辐射，但其辐射量在安全范围内。国家对电磁辐射有严格的限值要求，任何车辆在上市前都要进行“EMC测试”，即对电子产品在电磁场方面干扰大小和抗干扰能力的综合评定。

目前使用的国家标准磁场辐射安全标准限值定为100μT，电场辐射安全标准为5000V/m，而新能源汽车前排磁场辐射一般为0.8-1.0μT，后排为0.3-0.5μT，车内各部分的电场辐射小于5V/m。符合国家标准的正规测试，完全可以保证车上电子产品的电磁辐射水平符合国家要求。

流言 大地磁暴引发极光能伤身

真相 2023年12月1日20时至23时发生大地磁暴，我国多地出现极光活动，有人认为，磁暴会影响人的身体健康，出现心慌、失眠等症状。然而事实并非如此。

磁暴是太阳活动造成的一种现象，其中太阳发射的高能粒子与地球的磁场相互作用，可能会影响无线电波的传播，从而干扰地面通信和卫星信号，影响导航卫星系统的精确度，以及手机和卫星电视的信号质量，但其对普通人的身体健康几乎没有影响。

有理论认为，强烈的地磁活动可能会影响动物的迁徙和导航能力。更多的影响可能是对在国际空间站等环境中工作的宇航员，磁暴期间辐射增加，宇航员通常需要采取额外的防护措施。飞行在高纬度地区的飞机可能会因为磁暴而受到更高水平的辐射，航空公司有时会改变航线以减少乘客和机组人员的辐射暴露。

流言 已感过冒可不打流感疫苗

真相 有些人认为患上感冒并自行痊愈后，一段时间里就有了免疫力，不用再接种流感病毒疫苗了。其实不然，感冒痊愈后建议继续接种流感疫苗。主要原因，一是呼吸道感染的症状不具有特异性，多种病原感染可能都会出现发热、头疼等流感样症状。但出现这样的症状并不一定感染了流感病毒，也可能感染了其他病原体（最常见的就是普通感冒）。

不仅如此，同一个流行季，流感病毒有多个型别（除甲型外，还有乙型）和亚型（如甲型有H1N1亚型、H3N2亚型），感染某个型别或亚型后，还会有患上其他型别或亚型流感的风险。而流感疫苗是覆盖多个不同型别和亚型的多价疫苗，通常用的是三价和四价疫苗。如果感染某种型别（如甲型）的流感后接种疫苗，其中包含的其他型别（如乙型）流感的成分仍然能发挥预防该型别流感的作用。既往也出现过同一个流行季，流行的优势株由一种型别逐渐转变为另一种型别的情况。

所以，即使近期出现过感冒症状，痊愈后还建议尽快接种流感疫苗，尤其是老年人等重点人群，接种流感疫苗可减少感染，降低患重症和死亡的风险。

流言 吃辣能让口腔溃疡快点好

真相 “江湖传言”得了口腔溃疡可以多吃点辣的，更多刺激会让溃疡得到免疫系统优先处理，就能快点好。事实上，吃辣并不能帮助口腔溃疡愈合。“吃辣——刺激口腔溃疡——免疫系统优先处理”的这个想法是想当然了。其实各种刺激，不管是化学的、物理的，都会让溃疡这一种创伤变得更深。

绝大多数（75%至85%）口腔溃疡都是轻型口腔溃疡，主要出现在嘴唇、舌头、颊部、上颚，大小均在10 毫米以内。大多数轻型的复发性口腔溃疡长出来5天左右就开始愈合，10至14天就能痊愈，而且丝毫不留痕迹。

如果长了溃疡，要注意口腔卫生，多漱口，吃东西应尽量避免辛辣、避免高温。精神因素是导致口腔溃疡发生非常重要的原因，所以调节工作和学习节奏，劳逸结合，保证睡眠时间，才是正确且非常重要的预防方法。另外，保持良好的饮食习惯，不挑食不偏食，充分保证营养均衡也很重要。

流言 骨质疏松后要少动避免骨折

真相 一些骨质疏松患者因为骨头很脆弱，所以想通过避免运动的方式来预防骨折，结果可能会适得其反。

对于骨质疏松患者，加强运动其实很有必要。人体的骨骼如果长时间接受外部压力，骨密度和坚硬程度就会增加。因此，适当的运动可以刺激骨量增加，保持正常骨密度、骨强度，尤其对于骨质疏松患者很有好处。

骨质疏松患者可在安全的前提下选择适宜的运动方式，避免诸如跳高、跳远、踢足球、打篮球等易发生关节损伤的剧烈运动。

此外，骨质疏松症和肌肉减少症常相伴而生，肌量下降将引发并加速骨质疏松症的发生发展，而骨骼强度降低也将促使肌肉量减少和功能退化。在骨密度的提升方面，力量训练比有氧训练更为有效，因此多做力量训练，可以达到“增肌健骨”的效果。同时，多参与户外活动增加日照，也对骨骼健康有好处。

流言 老花镜越戴眼越花

真相 老人眼睛老花程度会随年龄加深，并非是因戴老花镜导致。

老人在配老花镜前应先去验光，再根据日常用眼场景购买合适的眼镜。通常来说，老花镜使用期限约为2至3年。情况较复杂的老人，应去医院或专业机构配镜。

需要注意的是，市场上的成品老花镜存在度数推荐不准、瞳距标识缺失等问题，长时间戴不合适的成品老花镜，会导致眼部不适、老花加深的现象，建议老人配眼镜前先去医院或专业机构验光。