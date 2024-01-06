近年来，服饰消费的潮流不断演变。从传统服饰的回归到风格更加多元化的崛起，再到对材质面料的关注，服饰消费变得更为个性化。

一方面，时尚风格趋向多元化。2023年以来，“多巴胺”“美拉德”“新中式”等风格火热，反映了当代时尚的多元性和年轻一代对个性化表达的追求。这些独特的风格，不仅是服装服饰搭配的变化，更是生活态度和文化符号的展示。消费者对于时尚的理解逐渐超越了简单的追随潮流，更加注重通过服装服饰表达个性和情感，服饰风格更加多变。值得关注的是，蕴含古典美学的传统服饰如汉服、唐装等，近年来持续受到消费者热捧。数据显示，汉服、秀禾服成交额同比增速分别达到376%和212%，男士唐装的消费者数量同比增长超过90%。国潮服饰的热销，是人们认同传统文化、彰显个性和文化自信的表现。

另一方面，消费者对材质和面料的关注推动了时尚产业的品质升级。“柔软舒适”“不易变形”“多色可选”“防风保暖”等成为热门服饰关键词，凸显出消费者对服装品质的高要求。这种对品质的关注不仅体现在外观上，更表现出对服装的穿着感受和环保特性的重视。时尚产业在面临品质挑战的同时，也更加注重可持续发展和新材质的研发，为消费者提供更高品质、更环保的时尚单品。

随着消费者的需求和品位不断升级，越来越多的人关心服装背后的文化内涵和品牌理念，对服装的选择更加注重与自身价值观的契合。如何在创新中保有传承，在多元中保有独特，在时尚中保有品质，将成为服装服饰产业未来发展的重要课题。

（点评人：京东消费及产业发展研究院高级研究员）