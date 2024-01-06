孩子需要“撒个欢”的课间时光

近来，有关课间10分钟的话题频频引发热议。人们不希望孩子被“课间静待”，要求将“课间10分钟”还给学生。其实，设置课间10分钟的初衷，就是为了让孩子在久坐40分钟、长时间集中注意力后，能够适度放松身心，以便更专注地投入下一堂课。那么，如何科学合理地利用好课间10分钟，尽可能让学生健康受益呢？

课间10分钟为何越来越“静”

多活动对健康有益已成为共识。让身体多活动有助于儿童青少年形成良好的肌肉骨骼系统、心血管系统、神经肌肉控制系统等，有助于保持健康体重和良好体态。同时，身体活动对认知功能也有积极影响，有助于提高学生的注意力和学习能力。身体活动还能促进学生进行社会交往，有助于培养和提高坚强意志力和社交能力。

近年来，我国中小学生肥胖、近视率较高，身体素质有所下降，均与缺乏室外身体活动、体育锻炼和自由玩耍时间有较大关系。在课业要求逐渐提高、学习压力逐渐增大的情况下，于健康有益的课间10分钟却越来越“静悄悄”？笔者看来，原因有以下几个方面：

一是安全性问题。课间“静悄悄”的背后是学校对于学生课间活动安全性的担忧。学校孩子多、场地空间小、上下楼层多，给课间活动带来了风险。近年来，学校发生的各类学生身体活动风险事件，责任主体基本落在了学校和负责老师身上。在没有科任老师和班主任监管情况下，孩子们的跑跳、打闹等均有产生风险事故的可能。有些学校担心因安全问题被追责，过多强调课间纪律，限制学生课间上下楼玩耍活动，让孩子们“文明休息”，进而形成非良性的反馈循环。显然，在课间10分钟活动安全性上，家校需加强彼此信任，携手为孩子们创造出可以“撒个欢”的课间时光。

二是课间活动时间受限。世卫组织针对儿童青少年的身体活动建议是：5～17岁儿童青少年应每天累计至少60分钟中等到高强度身体活动；大于60分钟的身体活动可以提供更多的健康效益。在我国中小学校，每个普通课间休息时间为10分钟，每天总计应在70分钟以上。从时间上看，如果能把课间10分钟利用好，加上每天规定的校内体育课和课外活动课，学生身体活动时间均可达标。而事实上，有一线老师给笔者粗算了一笔时间账：每个课间10分钟，上厕所来回3分钟，课前准备2分钟，上下楼可能需要2分钟，仅剩3分钟可用来跑跳，学生要想小小放松撒个欢，时间比较有限。

三是场地受限。一些学校操场不大，很难同时容纳大多数在校学生进行课间户外活动。多数学校教学楼均为楼房，学生数量多，上下楼开展课间活动时，楼梯的拥挤也是不容忽视的安全隐患。因此，在现有活动场地状况下，保证课间活动安全，需要更加充分合理地利用场地资源。

允许不一样的课间活动“打开方式”

课间10分钟是学生全天在校学习过程中的“调节剂”和“加油站”。如果能利用好，有助于学生放松身心，产生新的学习热情。笔者建议：

课间活动目标设置首先要分层有序，活动形式要多样个性，允许有不一样的课间活动“打开方式”。事实上，课间除了喝水、上厕所以外，学校可根据各年级学生年龄特点，引导其进行课间游戏项目选择，开展特色多样的课间10分钟游戏活动，如低年级学生的玩沙包、跳格子、丢手绢、编花篮、花样跳绳等，既活泼热闹有趣，又能锻炼他们的心肺功能与身体素质。高年级学生的玩转魔方、数独游戏、主题交谈等，更能拓展思维。

课间活动区域设置也要因地制宜，构建教育体育一体化活动情景，营造碎片式活动条件。学校应结合自身场地特点，因地制宜开辟不同的课间活动区域，让学生能够在科学合理的场地设置中快乐活动。还可在不同的课间活动区域提供适宜的情景化活动材料，如墙式华容道、移动魔方等，激发学生参与课间活动的热情。笔者认为，课间碎片化时间必须打破静坐少动、坚持动则有益的健康理念。

此外，课间活动安全意识要全面提高，学校活动安全风险管控机制需加快完善。安全意识的提高，需要学校、家庭、社会三方联动，对学生日常活动进行全方位安全教育，时时做好督促引导，全面提高学生的安全意识。学生要知道在哪里活动较危险、如何避免防范，才不会因行为不可控的因素引发安全问题。同时，加快完善学校活动安全风险管控机制。北京、上海、福建、安徽等地纷纷出台中小学生伤害事故处理条例，从法律层面对校园事故、校园活动各方责任进行严格界定，为校方做好安全管理、事故处置等相关问题提供依据，消除学校开展课间活动的后顾之忧。各地也应广泛学习借鉴典型经验，为学生自由活动提供保障。

不妨试试这些简单易行的小活动

除了体育课，学生的运动时间可以见缝插针，让学生将课间10分钟和大课间都利用起来。大课间每天两次，一次至少30分钟，一周五天每天的内容不一样，学生可以通过大课间接触到空竹、足球、武术、奥林匹克教育等各种主题活动，早晨课前和午休时间都可以利用起来安排运动，劳逸结合，保证学生在学校有充足的活动时间。

考虑活动时间和场地条件，课间10分钟建议选择简单易行、不需要大量器材、安全性高、包容性强的活动内容——

快走或慢跑：在操场或者学校宽阔区域进行，不需要专门的设备，是简单有效的有氧运动。

跳绳：非常便捷，可以在室内或操场进行，有助于提高心肺健康，同时也能锻炼下肢肌肉。

简单的瑜伽或伸展：通过海报或视频展示一些简单的瑜伽或伸展动作示例，有助于缓解学生在课堂上的紧张感，提高身体柔韧性。

小组游戏：如夺旗、躲避球等，可以在规定区域内进行，增加学生的互动和团队合作。

活力四射的舞蹈：播放一些活泼的音乐，让学生跟着音乐进行简单的舞蹈，既可锻炼身体，也能释放内心压力。

力量动作练习：做简单的身体操，包括深蹲、引体向上、平板支撑等，有助于全身肌肉的锻炼。

迷你球类运动：如乒乓球、羽毛球等，可以在有限的空间内进行，提高眼手协调和反应能力。

静态场景体验：根据现有条件进行一些静态体验活动，如冥想或呼吸练习，有助于缓解压力和焦虑。

此外，还鼓励学校设计并建立多元化的课间运动计划，以满足不同学生的兴趣和需求，为学生构建一个自由自在、快乐活泼的课间放松环境。

（作者：范超群，系国家体育总局体育科学研究所副研究员）