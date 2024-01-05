吃对身体暖！小寒节气可适当吃这些食物

今天，我们迎来了二十四节气中的第二十三个节气——小寒。小寒之寒，尤甚大寒。《月令七十二候集解》曰：“小寒，十二月节，月初寒尚小，故云。月半则大矣。”小寒节气易受寒，脾胃虚寒的人群在此时节容易出现腹部隐痛、胃口欠佳以及消化不良等问题，如何解决？小寒节气应该怎样正确养生？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·小寒篇）》为您进行解答。

脾胃虚寒容易出现这些症状

脾胃负责腐熟运化水谷，是气血生化之源。冬季脾胃虚寒者容易出现以下这些症状：

1、腹部隐痛，揉按或热敷可好转；

2、腹部容易怕冷，手脚容易冰凉；

3、大便时常不成形, 吃生冷寒凉食物或受冷风后易腹泻；

4、胃口欠佳、容易疲倦乏力。

脾胃虚寒 可用一茶一方

姜枣茶

材料：生姜15克（约3片），红枣3颗，红糖适量。（1人份）

做法：红枣去核掰开，生姜切细块，入锅加水大火烧开后加入红糖煮化即可。

适合人群：脾胃虚寒、寒凝血瘀之人。平时可见腹部隐痛、遇冷则发，痛经，月经量少、夹血块，大便溏烂，手脚冰凉，倦怠乏力，面色萎黄、唇色淡暗。平时血糖高的人群，可以不加红糖。

羊肉甘蔗马蹄汤

材料：羊肉250g，马蹄50g，黑皮甘蔗100g，当归10g，生姜6片，食盐和料酒适量。

做法：羊肉洗净，切块，用开水焯后放入适量食盐、生姜片和料酒混合均匀，腌制10分钟；马蹄削皮洗净，切块；黑皮甘蔗洗净切块；当归洗净；将上述处理好的食材放入砂锅，加入适量水，先大火煮沸后改为文火煲1.5小时，即可。

适合人群：脾胃虚寒之人，平时可见腹部怕凉、手脚冰凉。本汤具有温中散寒、补益气血的功效，并且补而不燥。

小寒节气可适当吃这些食物

核桃

核桃仁富含磷脂和维生素E，具有增强细胞活性、促进造血功能、增进食欲等功效，对提高身体御寒能力大有益处。

胡萝卜

胡萝卜能够增强体力和免疫力，从而达到调理内脏、暖身、滋养的功效。

羊肉

羊肉有补肾壮阳、温补气血、开胃健脾的功效，中医称之为“血肉有情之品”。冬天吃羊肉，既能抵御风寒，又可滋补身体。

韭菜

韭菜又名起阳草，味甘、性温，能补肾助阳，温中开胃，降逆气，散瘀等。韭菜用来炒食或做馅都很适宜。

糯米

糯米味甘、性温，吃后能补养人体气血，滋养脾胃。脾胃温暖后，人体气血顺畅，就会周身发热，起到御寒的作用。需注意的是，糯米比普通米饭难消化，热量也比较高，所以一次不宜多吃。

红糖水

红糖有“东方巧克力”的美誉，其好处在于“温而补之，温而通之，温而散之”，具有化瘀散寒、暖胃健脾、缓解疼痛的功效。需注意，煮过的红糖水比直接用热水冲泡的更易吸收、效果更好。

黑芝麻

黑芝麻具有补肝肾、润五脏的作用，更有乌发养颜的功效。注意，黑芝麻具通便作用，平时大便偏稀且次数多的人，不建议食用。

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