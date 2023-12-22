今日冬至：宜养藏补肾 增强抵抗力

今年的12月22日是二十四节气中的冬至节气。广东省中医院临床营养科副主任营养师郭丽娜在接受采访时介绍，冬至这天，天地之间的阳气从潜藏状态逐渐转升上地面，人体脾胃运化开始转旺，容易吸收营养。冬至期间进补可扶正固本，萌育元气，增强抵抗力，有效预防流行性疾病。

郭丽娜表示，肾应冬之气，饮食尤其要注重补肾。需要注意的是，冬季进补要因人而异，任何食物和药物都存在一定的偏性，且每人体质有差异，不可盲目进补、无病乱补。

针对不同体质的人群，郭丽娜给出了以下建议：体质偏肾阳虚者易出现手脚冰凉、畏寒怕冷、小便清长等表现。冬季进补当温煦肾阳，可适当进食羊肉、牛肉、韭菜等。体质偏肾阴虚者易出现头晕耳鸣、腰膝酸软、五心烦热、盗汗等表现。冬季进补当滋阴补肾，可适当进食黑芝麻、黑豆、桑葚等。

郭丽娜提示，脾胃功能正常，消化吸收能力好，进补才有效，也就是“受补”。脾胃功能不好，脾虚、胃寒、肝郁之人，若随意进补，则有可能出现消化不良，或是腹痛、腹胀等“不受补”的情况。此外，若有大热、大渴、便秘、燥热等症状者，或患有急性疾病者，应暂停进补，待病情稳定，且请中医师诊治后才可继续进补。

最后，郭丽娜为大家推荐了以下3款食疗方：

健脾补肾——红枣枸杞茶

材料：红枣25克、枸杞10克。

方法：红枣（去核）与枸杞加入适量清水煎煮。

功效：健脾补肾，补血安神。

滋补肝肾—— 银耳百合枸杞羹

材料：银耳、百合各20克，枸杞10克，蜂蜜适量。

方法：银耳、百合、枸杞加适量水，用文火煮成浓汁后加入蜂蜜，再煮5分钟即可。

功效：滋阴生津、滋补肝肾，可缓解五心烦热、潮热盗汗、口干舌燥等症状。

温胃补肾——羊肉萝卜汤

材料：白萝卜、红萝卜各200克，羊肉250克，生姜、料酒、食盐适量。

方法：红萝卜、白萝卜去皮洗净切块。羊肉洗净切块，并于沸水中焯去血水备用。锅中放入清水，大火煮沸后放入羊肉、生姜、料酒，小火炖至6成熟后加入萝卜，等羊肉焖至烂熟，调入食盐即可。

功效：益气补虚，温胃补肾。