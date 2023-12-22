防范应对低温雨雪冰冻丨低温天气关注心血管的“高危时刻”

近期，全国多地出现强雨雪天气，气温骤降。专家提示，冬季气候寒冷，心血管病的发病率普遍增加，在持续低温、雨雪和大风天气下更容易发病，公众要更加关注心血管健康。

为什么低温环境下心血管更容易出问题？国家心血管病中心、中国医学科学院阜外医院呼吸内科副主任医师周晓明介绍，由于冬季的室内外温差较大，导致人体血管快速收缩以及舒张，而且低温下人体为了维持体温，会收缩外周血管，心脏泵血的负担增加，进而容易引起血压升高、增加回心血量，这些对于心血管疾病患者是比较严重的考验。

特别是在一些极端的寒冷低温天气，人体交感神经兴奋，使心率加快，血压升高，体循环血管收缩，外周阻力增加，心肌耗氧量增多，更易形成血栓使管腔急性堵塞，容易导致急性心肌梗死。

中国医学科学院阜外医院心血管病专家提示，清晨快节奏苏醒、低温下的户外活动、泡澡或蒸桑拿过久等情况，都容易成为心血管的“高危时刻”。

心血管在清晨时最脆弱，心肌梗死、心源性猝死等风险在早晨达到高峰。身体经过了一个晚上的静止休息，血压是比较低的。在人体清醒后，血压会快速上升，尤其是早晨血压就偏高的患者表现更为明显。既往有过心血管病史的患者“鲤鱼打挺”式起床，马上穿衣服进行活动，迅速地起床刷牙洗脸等，都会导致控制心率、血压等的迷走神经来不及适应调节。

专家建议，早上苏醒后，不要立即起床，先平躺简单活动一下四肢和头部，3至5分钟后再起床活动，不要立刻打开窗户吹冷风或用冷水洗漱。

此外，低温环境下进行户外运动也容易给心血管疾病患者带来风险。长时间的低温暴露可能导致心率加快，加重心脏负担，寒冷还可能刺激血小板聚集，增加血液黏稠度，从而增加血栓形成的风险。

“在寒冷天气中，患者要避免剧烈运动，避免增加心脏负担。”周晓明说，虽然“猫冬”可以避免过冷的天气带来的血压变化，但是久坐不动也可能增加血栓风险，适当的运动可以保持心血管的良好状态，公众在运动时要做好保暖，避免突然暴露在低温环境中。

低温天气，也有不少公众喜欢泡澡或桑拿。但对有心血管风险因素的公众，比如肥胖、有高血压、有糖尿病的人群，在泡澡和桑拿时需保持谨慎。

由于冬季室内外的温差变化较大，泡澡或桑拿时的高温会导致血管扩张、血流量增加以及心脏负担加重，如在泡澡或者蒸桑拿时发生恶心、心悸或心跳过快等症状时需立刻引起重视，停止该活动。

“随着冬季寒潮来袭，一系列呼吸道疾病高发，心血管急性事件及其相关不良预后频发。”周晓明介绍，心血管疾病患者应当及时做好血压和心率，甚至是血氧的监测，一旦出现胸痛、胸闷、呼吸困难、尿少、下肢水肿等情况，及时就医，避免延误治疗。（记者彭韵佳、沐铁城）