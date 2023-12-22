防范应对低温雨雪冰冻丨寒潮天气降温剧烈 健康防护牢记这几条

近期，受寒潮和冷空气影响，全国多地出现强雨雪天气。国家疾控局发布的《寒潮公众健康防护指南》指出，寒潮可能带来健康风险，不同重点人群需根据寒潮特点针对性做好防护措施。

根据《公众应对气候变化健康素养及释义》，气候变化和极端天气事件直接影响人的神经、心脑血管、呼吸等多个系统功能。例如低温环境中人体的组织代谢加强，氧耗增加，导致血管收缩，易引起心脑血管系统疾病突发、加重。

防护指南明确，有三类人群需要重点做好寒潮天气下健康防护，包括敏感人群，如婴幼儿、儿童、孕妇、老年人等；有慢性基础性疾病的人群，如患有心脑血管疾病、呼吸系统疾病等人群；户外作业人员，如交警、环卫工人、建筑工人、快递员、外卖员等。

寒潮预警信号分蓝色、黄色、橙色、红色四级。针对蓝色、黄色预警信号，指南明确通用的防护建议有做好房屋保暖检查及保暖用品储备；关注病原体感染特别是经呼吸道传播的病原体感染，及时接种疫苗；室内保持适宜的温度和湿度，适时通风换气；使用取暖设备时，避免发生烫伤和煤气中毒等意外事故；出入温暖的室内时，注意温度的缓冲，不宜忽冷忽热；外出时避免意外伤害及事故发生；避免进行剧烈的户外体力活动等。

针对橙色、红色预警信号，指南明确这两种信号下均不宜长时间户外逗留，要加强头部和胸腹部的保暖。（记者顾天成）