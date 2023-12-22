让基层义诊温暖更多人

四川绵阳开展“一村一月一义诊”行动，千余个建制村实现每月义诊全覆盖；河北承德组织医护人员，为搬迁社区的群众免费查体；甘肃兰州兰大口腔医院成立党员服务队，深入社区学校为师生义务进行口腔疾患检查……全国多地持续开展“义诊下乡”“义诊进社区”等基层义诊活动，形式愈发多样、服务更加贴心。

基层义诊是提高公共服务水平、健全卫生服务体系的重要手段。由于位置偏远、经济条件、时间成本等限制，有的乡村和社区的群众难以及时就医，时常开展的基层义诊就成为解决方式之一。服务接地气，行动暖人心，基层义诊逐渐得到更多认可，也寄托着群众的更多希冀。

从长效机制看，应加强基层义诊与卫生健康事业全流程的衔接。相较于医院诊疗，基层义诊流程简洁、氛围轻松，但不能是“一锤子买卖”。相关部门应主动作为，将基层义诊和医疗资源运用的其他环节结合起来，接入信息共享平台、交互数据库，将义诊时发现的问题及时传送到之后的诊治环节。尤其是针对慢性病和潜在疾病风险，更应主动做好转诊、跟踪、对接工作，从而提升治疗效率，节约时间和经济成本，也避免医疗资源重复浪费。同时，义诊大多在特定地域展开，医护人员更容易发现一些具有地域特征的致病风险，结合临床经验，形成有针对性的建议。相关部门应重视义诊数据的分析研判，纳入本地区卫生健康政策的制定过程。

从服务质量看，应提高基层义诊与卫健科普的结合度。当前，群众的健康需求呈现多样化、差异化的特点，这促使义诊不再只是求医问药，更成为知识科普的平台。要发挥好基层义诊参与范围广、资源下沉力度大、专业技能可靠等优势，以群众喜闻乐见的方式，进行疾病预防、合理用药、健康生活、体育健身、卫生环境建设等方面的宣教。同时，随着经济社会发展水平的提高，卫健科普也应门类更加精细、指导更加详细。因此，义诊宣教前应做好调研工作，尤其是掌握当地老年人、妇女儿童和青少年等重点人群的健康需求，分地域、分阶段地做好讲解，让大卫生、大健康观念深入人心。

从保障机制看，应制定科学有效的制度，鼓励医护参与基层义诊，壮大诊疗力量。有些义诊的村庄、社区较为偏远，群众数量多、条件艰苦，加之单次出诊时间长，广大医护人员付出了很多辛劳。主管部门应当关心爱护医护人员，因地制宜出台措施，给予适当鼓励和支持，让医护人员在义诊中有获得感、幸福感。在此基础上，应宣传富有甘于奉献、大爱无疆精神的人民好医生形象，增强群众认可度。2023年中央一号文件明确要求“加强乡村两级医疗卫生、医疗保障服务能力建设”，需要用好义诊平台，让乡村医生、社区医生有更多机会同高层次医院医生交流，提升专业水平，激活各方面更大动力，推动基层义诊更加充实、更有保障、更可持续。

基层义诊是对中国现有医疗体系的有益补充，应将基层义诊纳入预防、治疗、康复、健康促进的健康服务全链条中考虑，坚持公益性、便民性，提高覆盖面和有效性，让基层义诊的阳光照亮更多地方、温暖更多人心。