让更多好药成为平价药

前不久，国家医保局举行新闻发布会，公布2023年国家医保药品目录调整结果。在之前的药价谈判中，再现“灵魂砍价”名场面。比如，一款糖尿病口服原创新药的报价，从15元到5.54元、5.52元，再到5.49元，最后以5.39元谈判成功。

自从我国开启医保药品目录谈判以来，“灵魂砍价”已成常态，留下了许多名场面和砍价金句。“降价别跟挤牙膏似的”“每个患者小群体都不该被放弃”“目标是一致的，我们都不希望被套路”……真诚且专业、坚定又温暖的“灵魂砍价”，让许多网友动容。

今年的医保谈判更显规范化、精准化。一方面是我国医保药品的采购机制和谈判机制在不断优化，流程更加透明、规则更加完善；另一方面，经过多年历练，谈判技巧更加娴熟而从容。无论激烈还是温和，砍价目的都是一样的，那就是让群众看得起病、用得起药，给万千家庭带来健康的希望。

“一毛一分的拉锯”，背后都是民生大账。此次发布会显示，本次共有121个药品谈判或竞价成功，平均降价61.7%，叠加谈判降价和医保报销因素，预计未来两年将为患者减负超400亿元。本轮调整后，国家医保药品目录内药品总数达到3088种，慢性病、罕见病、儿童用药等领域的保障水平得到进一步提升。

其实，单纯杀价并不是最终目的。就像一位谈判代表说的，药品谈判是一个需要综合评判的系统工程，需要兼顾多方利益。一个合理的价格，既要让绝大部分患者负担得起，惠及最多群众，又要让企业有足够的利润空间，保证生产积极性和创新可持续性，同时要让医保基金得到更好的利用，多方共赢才能相向而行。

因此，“灵魂砍价”能否达成，靠的绝不只是谈判技巧，还要靠完善的制度。只有药品采购机制越理越顺，谈判机制越来越规范，日趋完备的“机制砍价”才能让更多好药、“天价药”成为平价药、百姓药。从这个角度看，今年的谈判少了“火药味”，却让人心里更有底、更安心。

同时，也必须意识到，有不少群众反映，有些药入了医保却难买到。持续破解群众买药难、买药贵问题，还需要通过深化医疗体制改革，在畅通药品进医疗机构“最后一公里”上多下功夫，推动药品谈判成果尽快落实，惠及广大群众。

（摘编自《浙江日报》，原题为《“灵魂砍价”，只为托底民生》）

《 人民日报 》（ 2023年12月22日 05 版）