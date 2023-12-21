冬至：养生“黄金期”记得吃这些食物

冬至是二十四节气中的第二十二个节气，也是冬季的第四个节气。《月令七十二候集解》中记载：“冬至，十一月中。终藏之气，至此而极也。”冬至当天，北半球昼最短、夜最长，这天之后，白昼逐渐变长，阳气初生。冬至是“冬令进补”的最佳时节，民谚素有“三九补一冬，来年无病痛;今年冬令补，明年可打虎”之说。冬至时节进补养生有哪些好食材？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·冬至篇）》为您进行解答。

红枣

俗话说“一日三颗枣，百岁不显老”，红枣性味甘温，有益气健脾、养血安神等作用，俗称“女性之宝”。因其含丰富的维生素、必需氨基酸、铁元素等，可以促进血红蛋白生成，增加细胞携氧量，可润泽肌肤。

白萝卜

冬季人体阳气藏于内，阴气充于外，容易郁闭而生痰火。白萝卜性味辛甘，性凉，它能促进胆汁分泌，帮助消化脂肪，还能顺气消食、化痰止咳、生津润燥。冬季常吃白萝卜，可以有效调理肝火虚旺，清肺热，利肝脏。白萝卜跟排骨、牛肉、羊肉、猪蹄等一起煲汤，不但补气顺气，还能减轻油腻感，如果不想白萝卜的辣味太重，煲汤时盖子别盖严。

木耳

中医认为，黑木耳性平、味甘，质滑，入胃、大肠经，有活血止血、补气强身、补血通便、润肺、清涤胃肠等功效。现代营养学发现，黑木耳含有大量膳食纤维，能促进胃肠蠕动，可润肠通便、改善便秘。另外，黑木耳还含较多的微量元素、维生素B1、B2、胡萝卜素、甘露糖、木糖、卵磷脂、脑磷脂、钙、铁等，有防止血液凝结、心脑血管的作用。

白菜

白菜是冬季最常见的蔬菜之一，俗话说:“百菜不如白菜”，白菜是名副其实的“百菜之王”，含有丰富的蛋白质、多种维生素、粗纤维、胡萝卜素、钙、铁等微量元素，做法也有很多，凉拌、炖炒、腌酸菜、做馅料等等。中医认为，白菜微寒味甘，无毒，具有清热解毒、止咳化痰通利胃肠、宽胸除烦、解酒消食、下气等多种功效。

怀姜

怀姜也叫做“清化姜”“博爱姜”，是同类生姜中的佼佼者，在民间也有“朝含三片姜，不用开药方”的说法。特别是在遭受冰雪、水湿、寒冷侵袭后，急以姜汤饮之，可增进血行，驱散寒邪。不过生姜不宜晚上吃，会刺激肠胃，加快血液循环，导致失眠。阴虚火旺的人群不能吃怀姜，以免伤阴助阳。另外腐烂的怀姜也不能吃，里面含有的黄樟素，属于有毒物质，容易诱发食道癌或者肝癌。

洋葱

洋葱性味辛温，入肺经。洋葱含有丰富的硫化物和挥发油，具有刺激消化液分泌、改善肠道功能、预防感冒的作用。此外，洋葱还有抗菌、抗炎、解毒的功效。

红薯

红薯是冬天应季上市的一种根茎类食材，能当主食、可零食、能做菜、可做甜品等，耐储存，营养价值高，富含多种维生素、矿物质、碳水化合物等营养物质，常食可健脾胃、益气力、补虚乏。

冬藕

寒冬时节，正是冬藕应市之时。冬季天气干燥，吃些藕，能起到养阴清热、润燥止渴、清心安神的作用。冬藕除了含有大量的碳水化合物外，蛋白质和各种维生素及矿物质的含量也很丰富，还含有丰富的膳食纤维，对治疗便秘，促使有害物质排出，十分有益。冬藕与芸豆熬汤，可改善睡眠质量，和排骨一起煲汤能健脾开胃，适合脾胃虚弱的人滋补养生。

枸杞

据《神农本草经》记载，枸杞久服“能坚筋骨，轻身耐老”。其味甘，性平，能够滋补肝肾，益精明目，长于滋肾精，补肝血。枸杞为“药食两用”品种，可以加工成各种食品、饮料、保健品等，在煲汤或者煮粥的时候也可经常加入枸杞，亦可熬膏服用。

枸杞与龙眼肉搭配熬粥，具有补脾益肾、养血安神的功效。（本文由北京中医药大学东直门医院男科主任王彬、医生毛鹏鸣进行科学性把关）

·冬至时节的养生原则是什么？

·冬至养生要会“藏”，具体该怎么做？

·冬至时节，心血管病患者如何锻炼？

·今年冬令补，明年可打虎，适合所有人吗？

......

一年有四时变化，有24个节气的更替，不同的节气有不同的气候，这些气候变化与人体健康息息相关。《个人健康手册（二十四节气）》系列，是人民网·人民好医生客户端邀请知名中医专家，根据二十四节气的变化规律，通过防病调理、饮食养生、运动按摩等，调整人体节律，平衡阴阳，与自然界的阴阳变化相应，从而达到健康养生的目的。想了解更多冬至养生知识，请点击查看《个人健康手册（二十四节气·冬至篇）》。