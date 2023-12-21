专家热议：加大科普力度 做自己健康的第一责任人

科普医学知识，就是在人们的心中种下健康素养的种子。为增加全社会健康科普知识高质量供给，落实“做自己健康的第一责任人”理念，12月18日，在2023人民好医生大会暨第九届医生云大会期间，中国工程院院士、消化内科专家樊代明，中国工程院院士、肿瘤治疗学专家郝希山，深圳卫生健康委宣传处处长王岭，以及多位专家围绕“全民健康 科普先行”展开交流。

做好健康科普，既是医者肩负的责任，也是当今时代的命题。“过去都说酒香不怕巷子深，现在酒香也怕巷子深，特别是对医学的发展来说，知识爆炸性地出现，如何将碎片化的知识进行整合，从而惠及普罗大众？”樊代明院士认为，健康科普要合理利用新技术，输出富有智慧与温度的优质内容，同时要警惕缺乏科学依据的“假科普”。

互联网上充斥着各种健康科普信息，鱼龙混杂，让人难以分辨，作为医务人员要敢于“亮剑”。“解决‘伪科学’的问题，首先需要调动激励更多专业人员参与健康科普工作，使群众身边科学的声音更大、吸引力更强；其次需要政策层面的保障与引导，挤压‘伪科学’流传的空间。”展望未来，郝希山院士呼吁“科学普及，人人有责，希望未来有更多优质的科普内容触达大众。”

近年来，深圳市卫健委社交媒体账号因风格新颖的健康科普内容而屡屡出圈，受到广泛好评，被广大网友亲切地称为“深小卫”。“深小卫”的流量密码是什么？王岭认为，做健康科普，最重要的是以人为本，懂人心、识人性、说人话，尽可能做到通俗易懂、老少咸宜。“‘深小卫’的人设是‘最靠谱的科普，最有趣的灵魂’，理念是‘万物皆可盘’，依托‘两微一抖一B站一视频一红书’，在作品形式和内容上进行创新，用笑点、泪点和痛点打动读者。”

当下，许多健康科普作品善于捕捉社会热点、瞄准科技前沿，从日常生活入手解疑释惑，少了照本宣科、正襟危坐，多了春风化雨、娓娓道来。海军军医大学附属长海医院景在平以瓣膜狭窄、主动脉夹层等疾病的诊治为例，分享了“做科普，‘乐’是关键”的观点，并以一段即兴健身操表演，身体力行展现科普真谛。“心情舒畅，血管才能健康。‘拥抱’科普，让科普成为一种乐趣，为科普这个‘老课题’注入新的生机活力。”他说。

科普首先是科学性，然后是易于普及。而要保障科学性，必然需要具有专业知识的医务工作者投身其中。“维护科普内容的真实性、可靠性，尊重科学事实，是开展一切科普活动的前提和基础。”南方医科大学基础医学院欧阳钧说。对于科普创作的具体方法，他分享说：“创作者要主动追踪前沿技术，尽可能在大平台上打造个人IP，多维度放大传播声量，架起一座座连接公众与知识的桥梁。”

如何把原本艰深晦涩的医学知识讲得妙趣横生？空军军医大学西京医院樊星认为，应该让更多青年医生参与到健康科普工作中。“年轻医生最大的优势在于他们能够抓住当下大家所感兴趣的热点，利用图文、视频、直播等新媒体手段，与医学知识宣教之间碰撞出奇妙的‘化学反应’，让大众看到了科普的另一种‘打开方式’。”她说。

广州呼吸疾病研究所陈爱欢认为，健康科普并非独立的个体，其主要目的是服务于疾病的规范诊疗和管理，应该贯彻于诊前、诊中、诊后的全过程。“我们搭建的广东省儿童哮喘全病程数智化管理平台，诊前阶段主要开展医护人员尤其是专科医生的技能培训；诊中阶段通过标准化的电子格式化病例，为基层医生提供指引；诊后阶段制作了患者管理的小程序，便于患者进行居家定期监测、用药依从性监测，降低了‘伪科学’的影响力。”

活动现场公布了2023人民好医生科普大赛各项比赛结果，同时启动了2024人民好医生科普大赛。