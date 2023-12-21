专家热议：科研提“智” 助推医疗行业智慧化发展

12月18日，由人民网·人民健康主办、大专家.COM联合主办的2023人民好医生大会暨第九届医生云大会在深圳举行。会议期间，多位院士和行业代表一同面对面对话，围绕“科研提‘智’·赋能医疗”主题进行交流分享，共同为医疗行业发展贡献“智”力支持。

加强人工智能探索 构建产业生态系统

“AI技术给医疗行业发展提供了一个非常重要的发展催化剂。”中国工程院院士、微生物与生物技术药学专家李校堃院士认为，促进医疗行业发展，关键在于完善医疗生态系统，以健康管理为核心，将慢病管理、健康知识普及、疾病监测预防等进行有机结合，AI技术的发展正给医疗大健康全链条管理带来更好的资源和条件。

中国工程院院士、药理学专家杨宝峰认为，提升社会健康水平关键在“防”，社会大众要提升疾病预防意识，这需要医务人员积极开展科普宣教，同时，需要通过AI信息化技术提升基层诊疗水平，助力疾病预防。提升社会健康水平还要注重“治”，要加强医药创新研究，解决关键“卡脖子”技术，这是科技工作者的职责。

中国健康管理协会书记郝燕燕说，医院发展离不开科研，提升科研水平不仅需要建设高质量的医疗队伍，同时也需要产学研各方共同建立一个良好的医疗生态系统。当前，AI技术正为科研的发展积极赋能，相信未来将更好助力医疗行业发展。

山东方明药业集团股份有限公司总经理赵亭认为，当前，数字化及智能化在医药行业的应用已十分广泛，值得关注的是，智能技术能为促进优质医疗资源下沉提供解决方案，尤其是应通过数字化技术让家庭医生与社区居民互动起来。

上海交通大学医学院附属新华医院院长孙锟介绍说，智慧医疗正在积极助力改善医疗服务质量，通过人工智能、大数据等新技术支撑开展智慧医院建设，实现便捷就医的服务场景。

“应积极利用人工智能技术促进优质医疗资源下沉。”大专家.com副总裁兼首席医学官高柳村介绍说，大专家.com建设的初衷是以人为本，满足人民的健康需求，让优质医疗资源人人可及。对此，大专家.com围绕疾病和产品开展MedBrain建设，同时积极开展人工智能应用探索，助力降低企业研发创新成本。

打破数据孤岛 赋能智慧医疗升级

中国工程院院士、口腔颌面外科学专家张志愿院士表示，智慧管理应是智慧医院建设的重点，管理得好，医院就能发展得好。智慧管理主要解决的问题是个体化的精准诊疗，这是传统医院管理模式无法实现的。此外，要注意当前人工智能发展的不足，公立医院要打破数据壁垒，真正让大数据赋能疾病预防。

中国健康管理协会会长姚军同样认为，预防是最经济有效的健康策略，管理是最直接可行的预防途径，要推动从“病有所医”到“健有所管”健康理念的转变。只要遵循以健康为导向，“治病去医院，防病去健院”就会逐渐成为社会的共识和老百姓的行为习惯。

湖北梦阳药业有限公司董事长张敏说，数字化及智能化，都需依托大量的数据。作为企业来讲，如何低成本地获取医疗端数据，对已上市后产品新增适应症的研究，包括安全性、有效性的持续研究都有积极作用。希望能早日实现数据标准化，更好助力医药临床研究的开展。

中国人民解放军总医院儿科医学部主任封志纯认为，智慧医疗已经成为医疗领域发展趋势，当前医疗水平提升的难点问题在于提高诊疗质量，提高预防质量，对此应整合数据资源，更合理利用数据信息。

加强医工结合 助力医疗产业创新

张志愿院士表示，疾病筛查是医疗领域未来发展的关键，要发展大数据，开展医工融合，通过人工智能技术将各种因素有机结合在一起，共同推动疾病筛查更好开展。

北京同仁医院原院长王宁利同样认为，要加强医工融合，按照中国医生的需求开展创新，发挥中国工业体系的优势，做出更好的医疗产品。

“医工结合是AI医疗发展的必由之路，对此行业应有共识、同时要立足行业行情。”深圳迈瑞医疗副总裁、研发系统总经理李新胜分享了如何聚焦AI技术，提升智能医疗装备研发力、竞争力的几点思考。

“数智化，一是数字，二是数据。”首都医科大学附属北京朝阳医院党委委员、副院长梅雪说，智能化的前提是数据积累，需打破信息孤岛，将数据做大做全。对此，政企学研应一起合作，共同推进数智化发展。

会上，人民网·人民健康发布了“公立医院高质量发展服务计划”，邀请公立医疗机构共同开展公立医院发展经验探索。同时，大专家.COM携手合作伙伴一同启动了RE研究合作，为医药研发提供更好的“智”力支持。