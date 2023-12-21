专家热议：共建共享数字化、智慧化的健康城市

近年来，为服务保障大众健康，“智慧城市”与“健康城市”的需求开始交融，建设数字化、智慧化的健康城市成为综合性的选择方案，也成为各地各单位广泛关注的话题。

12月18日，2023人民好医生大会暨第九届医生云大会在深圳举办，本次大会由人民网·人民健康主办、大专家.COM联合主办， 来自政、产、学、研各界代表900余人相聚一堂，围绕健康城市建设、公立医院高质量发展、健康科普、AI赋能医疗健康等话题进行深入交流。

会议期间，院士专家代表与各地党委政府、卫生健康部门负责人代表及医疗健康生态方代表进行现场交流，探索挖掘创新技术赋能健康城市的创新路径。

中国工程院院士、营养与食品安全专家陈君石以MedBrain健康管理服务体系建设及应用为切入点，分享了试点地区的实践经验。

陈君石院士认为，“目前，试点地区以高血压为起点，开展全过程、全要素、全节点慢病健康管理探索。着眼未来，会逐步增加更多主要慢性疾病的健康管理服务，从居民社区开始，逐步扩大到功能社区和健康保险人群。”他表示，“要真正落地见到慢病防治效果，还需要相关政府部门、专家资源平台、医疗机构等多方力量的协作探索，总结试点经验，完善组织架构，推动具体工作落实，才能真正做好慢病防治及健康管理。”

中国工程院院士、医学真菌病学专家、皮肤性病学专家廖万清谈到：“大专家.COM过去十年是发展的十年，辉煌的十年。要更好地推动全民健康工作，尤其是做好基层广大人民群众的健康管理，必须做好三点：一是坚持党的领导，各级领导必须要有责任心、有担当，为健康事业提供政策帮扶和大力支持；二是要统一战线，凝聚人心、汇集各方力量；三是走好群众路线，充分发挥群众的主观能动性。大家要团结在一起、奋斗在一起、胜利在一起，为了明天的健康事业努力拼搏。”

近日，全国爱卫办印发《关于2022年度全国健康城市建设评价结果的通报》，深圳市被评为“全国健康城市建设样板市”。会上，深圳市卫生健康委党组成员、副主任严吉祥作经验分享。“多年来，深圳市高度重视健康城市建设工作，以先行示范标准打造民生幸福标杆，坚持创新驱动、共建共享，健全健康政策、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境，持续推动健康中国‘深圳样板’高质量发展。”严吉祥介绍说，“下一步，深圳市将扎实推进健康影响评估制度落实及健康融入万策。推进‘健康细胞’工程，建设智慧健康社区。按照先行示范标准，努力建成全球一流健康城市。”

山西省稷山县委副书记、县长王润现场分享了当地健康城市建设的实践案例。据介绍，2021年，稷山县成为大专家.COM合作单位。双方合作以来，多位医疗卫生领域院士专家来稷山“把脉会诊”，为智慧医疗赋智赋能。一是“全域化”推广，实现健康服务更普惠；二是“精准化”筛选，做到疾病风险早发现。借助数智化平台，精准居民“健康画像”服务，做到“风险早发现、健康早干预”；三是“智慧化”管理，群众寻医问诊更放心。在院士专家指导支持下，启动实施了高血压健康管理试点项目，采用医生与群众“1＋Ｎ”的包联形式，为群众提供精准、个性、科学的诊疗方案。

四川省大英县委常委、宣传部部长翟宁凤以高血压健康管理数智化应用为切入点，分享了当地健康城市建设经验：一是打造共融平台，制定高血压健康管理智慧化干预项目工作方案并明确责任归属，通过全方位宣传和督导考核推动工作落实；二是打造共建平台，组建110支家庭医生服务团队“定点+上门”实现全员、全方位、全程参与；三是打造共享平台，构建政府促进管理、医院快速发展、居民健康管理“三位一体”项目发展共同体，持续提升项目成效。

结合地方运用数智平台赋能健康城市建设的做法，大专家.COM董事长兼CEO 姚娟娟针对MedBrain助力健康城市分享了她的建议：“首先，创新技术在平台的应用，切实的方案就是让居民觉得简单、易操作且实用，让数智技术真正惠及民生；其次，产品内容要解决实际问题，做好算法匹配的技术应用，助力优质医疗资源落地基层，服务居民；同时，在科普方面要积极创新，通过AI技术精准推送，把权威、专业的健康科普知识送达有需要的居民。居民可通过数智平台做好疾病和危险因素的筛查与健康管理，主动参与自我健康档案建设，就近就医，助力分级诊疗的落地。”

“促进健康，赢在整合，重在跨界。”作为生态方代表，上海临港域外战略发展委员会主任、临港常熟公司董事长丁桂康认为，一是要着力推动医学各领域、各专业优质资源的整合跨界，并赋能数智平台建设，更好地服务于民、服务于行业；二是在城市发展过程中，社会各界要把健康放在首位，在政策及要素资源上予以倾斜；三是要形成跨地域、联产业、促健康等多元跨界联动，实现城市发展的多方共赢。

会上，大专家.COM启动了“智慧健康城市试点计划”，并公布MedBrain试点应用县（区）名单。