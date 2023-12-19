王鑫：重视食管癌个体化、精细化诊疗

食管癌是常见的消化道肿瘤，预后生存率较低，严重威胁着人类健康。近日，中国医学科学院肿瘤医院放射治疗科主任医师王鑫在做客《人民好医生》节目时提出：“热食、热饮和吸烟酗酒是食管癌的重要诱因，建议大家除了要养成良好生活习惯外，还要定期体检进行早筛，科学防治食管癌。罹患食管癌的患者也可通过PET/CT或超声胃镜的精细检查后，由医生根据患者年龄、既往病史和治疗疗效等情况进行精细化、个体化治疗。”

对于钟爱热食的中国老百姓来说，“趁热吃”是从小养成的饮食习惯之一。为什么“烫嘴”的食物会与食管癌发病密切相关呢？王鑫解释说：“热食、热饮和吸烟酗酒都是食管癌的重要诱因。中国食管癌病理类型以鳞癌为主，其重要原因就是比较喜欢吃热的，而经常吃过于烫的热食会使食管反复灼烧，导致食管黏膜慢性炎症反应，从而增加食管癌变风险。”

王鑫说，食管癌一般分为早、中、晚期。早期食管癌是病灶还在黏膜层，但如果出现淋巴结转移或侵犯到黏膜下就属于进展期、中期，如果癌细胞已经转移到肺、肝脏、骨头、血液等其他部位，就属于晚期了。

随着食管癌病情进展，患者会出现软食、流食吞咽困难甚至是进食梗阻情况。王鑫说，当患者出现进食梗阻时，首先要解决进食问题，可以通过鼻饲管或胃造瘘等方式为患者输送营养。对于一些进食梗阻严重的患者，也可以在鼻饲管或胃造瘘基础上配合输液，来保持患者身体的营养平衡；其次是要在保障营养供应基础上，再考虑后续的治疗方案。放疗可以对晚期食管癌的局部病灶做局部治疗，在重新打通食管并让患者恢复进食能力后，只要患者体质增强，临床就可以给他们创造接受药物治疗的机会；最后是面对“寡转移”的患者，放化疗联合免疫治疗可以有效治疗少量转移灶，延长一部分患者的生存期。

“要制定一个精细化、个体化的治疗方案，需要患者先进行精细化检查，在确定患者目前分期后再制定下一步的治疗方案。”王鑫认为，PET/CT在肿瘤、心血管疾病、神经系统疾病方面显示出了重要的应用价值与突出的显像优势。她举了两个案例，第一个是一位中期食管癌患者已出现骨转移，CT未查出，但PET/CT精准查出了骨转移，该患者也被分为四期以内科治疗为主继续进行了治疗。第二个是出现了腹膜转移的食管癌患者在CT检查时几乎“看不见”，但PET/CT就提示该患者腹膜有高代谢情况，进一步做了核磁检查也证实了该患者出现了腹膜转移。

“PET/CT对于肿瘤有高代谢的显像，对于我们勾画放射治疗的靶区有非常重要的指导意义。”王鑫认为，除了可以利用PET/CT和超声胃镜做精细化检查外，临床个体化的治疗很大程度上也依赖于医生的经验，因为医生在治疗时可能会面临各种各样的复杂情况，所以医生也需要根据每个患者年龄、既往基础疾病史和治疗疗效等情况综合判断并制定相关治疗方案。

在食管癌患者治疗过程中，保障患者治疗方案的有效性和安全性，同时减少不良事件发生，是每位临床医生面临的重要课题。对此，王鑫建议，一定要在接诊前了解患者的既往基础疾病史，在进行多项详细评估和检测后，再针对性地制定治疗方案。

食管癌早期特征不明显，多数患者在确诊时往往已是中晚期，王鑫建议广大群众一定要定期查体。“现在胃镜或肠镜都有局部麻醉、全身麻醉可以选择，检查过程中也不会产生明显的不适感。定期做检查对发现癌前病变和早癌大有益处，建议大家养成定期体检习惯，科学防治食管癌。”王鑫说。