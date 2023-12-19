张伯礼院士领衔 《呼吸道感染高发期中西医防治康科普手册》发布

12月18日，2023人民好医生大会暨第九届医生云大会在深圳举办。会上，国医大师张伯礼院士工作室代表、天津中医药大学中医药研究院副研究员黄明发布了《呼吸道感染高发期中西医防治康科普手册》。该手册旨在向广大居民科普呼吸道感染性疾病中西医防治康知识，通过科学的医学知识普及，将中医养生防病文化与现代医学理念相结合，提供公众健康科普知识的正确信息和专业指导，也为医患沟通搭建起一座健康通道，为当前呼吸道感染的预防和治疗贡献一份力量。

据黄明介绍，在张伯礼院士带领下，工作室团队进行了临床门诊和社区广泛调研，筛选出当前呼吸道感染性疾病方面广大居民普遍关注的重要问题，以疾病基础知识、预防、治疗、康复、就诊指南为主轴，用一问一答的形式进行客观、通俗易懂的解答，由此形成《呼吸道感染高发期中西医防治康科普手册》。

“当前呼吸道感染性疾病高发，众多院士和医学专家们领衔制定了多版呼吸道感染性疾病中西医临床共识和方案，为广大基层临床医生规范化诊疗提供了指引。同时，对于广大居民来说，如何用大家感兴趣、听得懂的语言进行呼吸道感染科普，并用AI人工智能、语音问答等新技术、新方法，引导居民科学预防、正确居家治疗、合理用药等，也成为目前大家普遍关注的问题。”黄明在介绍手册制定背景时说。

据介绍，此次发布的《呼吸道感染高发期中西医防治康科普手册》将在大专家APP上线，后期将结合AI人工智能进行答疑解惑。同时 ，针对科普手册内容院士团队也将持续补充和更新，推进语音以及地方方言的问答，用AI赋能，提升广大居民呼吸道感染科普的趣味性和可及性。