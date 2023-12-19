用医者精诚守护灿烂笑容

微笑是世上最美丽的表情，总是能够传递出无尽的温暖和力量。我工作了28年的北京口腔医院，承担着全市口腔公共卫生的组织和管理重任。无论您是咿呀学语的孩子，还是耄耋之年的长者，我们都愿意用我们牙防者的精诚守护着您的笑容。

作为一名牙防人，我们很幸运地看到，北京儿童牙齿保护率位于全国前列，龋齿患病率比全国平均水平低10个百分点，尤其是北京65岁老年人嘴巴里的天然牙，比15年前多了5颗；口腔公共卫生项目的实施，缩小了北京城区和郊区孩子们口腔健康的差距。北京牙防的成功经验还推广到全国，促进了全国口腔公共卫生事业的发展。

保护牙齿要从娃娃抓起。北京最早在全国开展学龄儿童窝沟封闭预防龋齿项目，随后，又率先启动了免费氟化泡沫预防学龄前儿童乳牙龋项目、0—3岁儿童综合口腔保健项目等。

随着牙齿表面的深沟被填平，食物残渣和细菌无法在孩子口腔里藏身了；随着小乳牙被涂上氟化泡沫这件“小外衣”，龋病更难侵害孩子们的牙齿了；而定期的检查和指导，更让孩子们从小就养成了良好的口腔卫生习惯，为他们的口腔终身健康打下了基础。

数年的努力，在今年对上述项目做的经济学效果系统评价中得到了彰显。我们可喜地看到，政府在口腔公共卫生项目上每投入1元，孩子成年后节省的看牙费用是18元。这个权威的经济学评价，凸显了前瞻性的财政投入在预防医学和长期健康管理上的巨大价值，不仅鼓舞了一直以来默默无闻工作着的牙防人，更让我们坚定了自己的信念和方向，即通过早期口腔预防服务的投入，降低未来社会医疗成本，实现更加高效地配置社会医疗资源的目的。

成年人的口腔预防保健同样重要。一般来说，我们会提示大家牢记“九字诀”——“吃好饭、刷好牙、看牙医”，建议每个人都要找到适合自己的口腔保健方法，比如选择舒适的牙刷牙线或者冲牙器、牙齿邻面清洁、定期口腔检查和洗牙等，让我们在幼年时期打下的口腔健康基础得以巩固。我们医院的牙防人不论是在多年的诊疗行为中，还是在开展公共卫生项目或科普活动中，都会反复向患者及公众灌输这些理念，希望大家可以养成持之以恒的习惯。

口腔预防保健是一项全生命周期健康管理工程，世界卫生组织曾对牙齿健康提出“8020”的标准，即80岁的老人至少应有20颗能够正常咀嚼食物且不松动的牙齿。我们牙防人也同样致力于这个目标的实现，并陆续开展了低保老人免费镶牙、老年人“口福”等项目。

这些项目开展以来，北京市老年人的口腔健康水平持续提升，不仅大大提高了老年人的晚年生活水平，更对于提升老龄化社会的整体生活质量有着非常重要的意义。

老年人的口腔预防，除了要遵守上面提到的“九字诀”，更要注意细嚼慢咽，少吃坚韧的食物，及早修复缺失牙；如果条件允许，在日常刷牙的基础上，选择牙缝刷进行彻底的邻面清洁非常必要。“活到老、防到老”，牙防人深刻认识到，拥有一口健康的牙齿，不仅能让老年人具备良好的饮食基础，更能让他们自如地进行社交活动，保持身心愉悦。

牙病预防是一项系统性工程，要靠全社会的共同努力，“政府主导、专家支持、预防为主、防治结合、共同参与”是构建口腔预防体系的重要原则。我们牙防人将继续致力于研究和探索口腔疾病的预防方案，提供科学的口腔保健知识技能，搭建完善的口腔预防保健体系，用实际行动践行人文精神，让更多的人拥有健康的牙齿和美丽的微笑，为大家筑起一道坚实的口腔健康屏障。

（作者为北京口腔医院党委副书记、院长）