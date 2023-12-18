专家热议：平衡“吃”与“动” 促进全民健身与全面健康深度融合

今年以来，随着杭州亚运会等大型体育赛事的成功举办，各地体育健身氛围越来越浓厚，体育项目、场地越发普及，也推动了全民健身和全民健康深度融合。为探索营养均衡、全民健身和全民健康有机结合，近日，人民健康邀请多位嘉宾做客《全民健身动起来 科学健康享生活》人民爱健身特别节目，围绕健身与营养健康等相关话题展开了交流。

推进全民健身，场地设施是关键。国家体育总局群体司二级巡视员杨敏介绍说：“浙江省和有关部门借承杭州亚运会契机，新建设了不少公共体育场馆，以亚运场馆改造提升为契机，场馆设施的服务水平大幅提升。这些在杭州亚运会期间承办了高水平比赛的场馆，在赛后都会转化成老百姓健身的场馆设施，向市民开放，服务全民健身。”杨敏认为，大型体育赛事的举办，对于推动全民健身蓬勃开展、促进群众参与体育活动作用显著、意义深远。杭州亚运会等大型综合性运动会的成功举办，让越来越多的民众能够全面理解体育，积极参与体育。

通过体育锻炼增强体质、增进健康这一观念已日益深入人心，但若能将“吃”与“练”更好地结合，将更有利于促进人们的健康水平。清华大学海峡研究院医学营养中心特聘教授、空军军医大学西京医院营养科主任赵长海介绍说，营养不仅是生命基石，还是健身和健康的保障。人在运动过程中消耗大量热能，需要摄入必需的营养为人体提供能量，以维持身体的能量平衡。赵长海建议：“人体必需的营养素有七大类，但能为运动提供能量的仅有碳水化合物、脂肪和蛋白质。建议公众在运动前，体内要储备足够的糖，可尽量选择能量密度高但升糖指数低的糖类食物；运动中营养补充也要以补糖和补液为主，运动负荷小的可以选择运动饮料或香蕉类水果；运动后45分钟肌肉代谢较为敏感，可以补充一些营养，比如含糖饮料并配合蛋白粉。”

赵长海介绍，不同的运动项目，运动原理不同，所以需要重点补充的营养素也有所差别。例如，力量型训练多为阻抗运动，这类运动对碳水化合物、蛋白质的需求较多，膳食中要提高蛋白质摄入，为肌肉合成提供充足原料；耐力型项目对碳水化合物需求更高，膳食中要大量提高碳水化合物摄入，增加体内糖的储备。中等强度训练30分钟后，耐力训练就会增加蛋白质分解，所以在增加碳水摄入的同时也要补充优质蛋白。

营造全民健身氛围，推动群众体育发展，离不开运动员们的带动作用。中国女子体操运动员、全国体操锦标赛冠军芦玉菲认为，作为一名运动员，要考虑社会影响力以及带动作用问题。运动员在一定程度上具备专业的知识和运动技能，日常可以为公众提供专业的健身指导，也可通过训练计划、饮食建议等方式帮助公众了解健身的基本知识和方法，引导其形成良好的运动习惯；运动员平时也应积极参与社区活动，带动身边的人一起参与运动，形成良好的健身氛围，并促进社会体育文化发展。

在推进全民健康事业发展过程中，企业应该扮演怎样的角色？健合集团科学交流总监刘威认为，大健康企业要承担相应的社会责任，对内积极倡导员工通过践行“营养运动平衡”生活方式来收获健康；对外也要积极作为，组织更多面向不同人群的健康促进行动，以助力公众将营养与运动融入生活。刘威介绍说：“健合集团Swisse斯维诗今年上半年携手中国健康促进与教育协会发布了《2023年中国年轻人塑形与运动白皮书》，为年轻人在运动塑形方面提供了科学指导，向社会传递了正确的塑形运动观念，有效促进了全民健康的营养素养提升。”

京东健康营养保健事业部相关负责人认为，京东健康线上健康消费数据显示，越来越多的用户会选择在线购买专业的运动支持设备以及运动营养补剂。为了能给大众提供更全面的运动健康及营养指导，近年来，京东健康从打破用户对营养保健品的知识壁垒出发，对各购物决策链路进行优化，以帮助用户更全面了解产品信息；京东健康还针对不同人群进行个性化营养需求推荐，用户可以直接与营养师连线沟通并咨询营养相关问题。此外，京东健康还通过智能小程序、中医AI问诊及体质检测等工具，提升用户在购物流程中体验的趣味性。