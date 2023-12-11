二级以上医疗机构儿童呼吸道疾病诊疗量波动下降

12月10日，国家卫生健康委召开新闻发布会介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，目前，全国二级以上医疗机构儿童呼吸道疾病诊疗量整体呈现波动下降趋势，部分大型儿童专科医院和综合医院儿科诊疗量增加的情况得到一定缓解。从发热门诊、急诊整体情况来看，近段时间全国呼吸道疾病就诊量相对平稳，特别是基层医疗机构分流了部分患者。全国整体正常医疗服务没有受到影响。

米锋介绍，国家卫生健康委会同国家中医药管理局、国家疾病预防控制局持续加强监测研判，调度各地医疗资源供给和诊疗工作，根据患者数量增开相关诊室和治疗区域，扩充病房资源，指导二级医院、妇幼保健院、中医医院、基层医疗卫生机构儿科“应开尽开”，延长接诊时间，优化诊疗流程，提高服务效率，切实保障儿科诊疗需求。

米锋说，要建立综合医院与基层医疗机构上下协作、专家下沉和患者转诊机制，分层分级分流，方便患者合理选择就医。要发挥中医药特色优势，中西医结合，提升防治效果。中小学、托幼机构、养老院、社会福利院等重点场所和人员密集场所要落实通风消毒等措施，加强健康科普和健康监测，减少疾病传播，降低感染风险。

国家疾控局卫生免疫司司长夏刚说，接种流感疫苗是预防流感发病、减少流感相关重症和死亡的有效手段。今后，将继续指导各地做好流感等疫苗接种需求评估，优化疫苗的合理分配，确保流感疫苗供应不断链，群众有苗可接种。

民政部养老服务司副司长李邦华说，养老机构是人员密集的场所，老年人大多数免疫力比较弱。民政部对养老机构呼吸道疾病防控工作作出相关安排，加强对养老机构老年人的保护。目前，各级民政部门和各地的养老机构正在积极贯彻落实这些措施，全国养老机构呼吸道疾病防控形势总体平稳。

中国疾控中心传染病管理处呼吸道传染病室主任彭质斌说，学校、托幼机构、公共交通工具是呼吸道疾病的重点防控场所和机构。针对学校和托幼机构，建议加强以下防控措施：一是要尽早及时接种疫苗，降低发病风险。二是要加强环境清洁，定期开窗通风，保持室内空气流动，在开窗通风时要注意保暖。三是加强健康监测，做好晨午检、缺勤缺课登记等。

《 人民日报 》（ 2023年12月11日 06 版）