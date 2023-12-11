“爱心卡”助力养老服务升级（财经故事）

“拨打‘爱心卡’上的号码，社工就会第一时间赶来帮我解决问题，身体不舒服了还可以呼叫上门诊疗服务。”去年，浙江省金华市金东区向独居老人胡根仙发放了养老服务“爱心卡”，这张“爱心卡”集社保卡、优抚卡、医疗卡等功能为一体，还连接了各类提供养老服务的“爱心商家”，能满足老人补贴发放、上门诊疗、生活照料、家政服务、健康护理等多方面的需求。

自去年浙江省养老服务“爱心卡”制度试点启动以来，金华市金东区作为全省首批养老服务“爱心卡”试点之一，截至目前服务对象已覆盖全区7.9万名老年人，“爱心卡”申领率达98.3%，开展养老服务164万余次。

刷一刷“爱心卡”就能享受各类养老服务，支出由谁来承担？金东区开设“爱心卡”专户，按照财政投一点、集体担一点、社会帮一点、家庭出一点的原则强化资金统筹保障。财政兜底保基本，金东区将多部门养老相关资金3000余万元统筹用于养老服务。集体投入作补充，村集体每年从经营性收入中提取一定资金用于养老服务，已累计投入560余万元。同时，建立家庭养老激励机制，养老家庭向“爱心卡”充值后，由社会定向捐赠成立的慈善基金按1∶1比例给予配套奖励，目前已引导家庭注资686.5万元。

金东区通过梳理服务对象、对接服务需求和服务供给等举措，吸纳家政、理发、医疗、康复、药事等45家具备单项涉老服务功能的机构，推行专业机构分片服务、包干负责、闭环考核、末位淘汰机制，保障定点定时定人提供上门服务。“金东区聚集财政、社会、家庭等多方力量，以一张卡打造一个数字化平台，连接养老服务供需两端。我们将不断充实丰富一站式居家养老服务方案，让更多老年人享受优质便捷的服务。”金东区民政局党组书记、局长曹建平表示。

《 人民日报 》（ 2023年12月11日 17 版）