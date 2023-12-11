广西 扎实推进医保事业高质量发展

广西壮族自治区医疗保障局自2018年挂牌成立以来，聚焦夯实民生基础，不断健全多层次医疗保障制度体系，深化医药卫生体制改革，优化医保公共管理服务，重实干、强实效、抓落实，奋力推进医疗保障事业高质量发展。

完善多层次医保制度体系

夯实医疗保障高质量发展基础

持续巩固参保覆盖面。广西基本医疗保险参保人数连续5年稳定在5200万左右，参保覆盖率保持在97%以上；职工医保、居民医保住院费用政策范围内报销比例分别达到86%和72%。

强化三重保障制度减负作用。基本医保、大病保险、医疗救助三重保障同步推进。做好职工医保门诊统筹、特殊药品单列门诊统筹支付等工作。普惠性提高居民大病患者报销水平，大病保险政策范围内报销比例不低于60%，最高报销比例可达90%，大病保险在基本医疗保险报销基础上提高报销比例约19%，仅2022年度支付金额约50亿元。实施医疗救助精细化管理。

健全生育政策支持体系。统一自治区生育保险政策，调增生育医疗费用待遇标准，将符合规定的门诊产前检查费用纳入医保报销，延长生育津贴支付期限。

稳妥推进长期护理保险试点。南宁市入选长期护理保险制度试点城市以来，覆盖参保职工215万名，1.6万个失能人员家庭获益，年人均减负超过2万元，切实减轻失能人员经济负担。

促进“三医”协同发展和治理

增强医疗保障高质量发展动能

自治区医保局与有关部门建立“三医”协同发展治理共商机制，成立自治区疾病诊断相关分组付费改革工作小组、自治区药品集团采购工作小组，建立广西壮族自治区医疗保障基金监管工作联席会议制度，加强部门间联动协作能力，进一步发挥医保在“三医”协同发展和治理工作中的关键作用。

深化医保支付方式改革。自治区2072家定点医疗机构实行按疾病相关分组（DRG）打包付费，覆盖100%统筹地区、99.14%住院类定点医疗机构、90%以上病种、89.43%住院医保基金支出，引导规范诊疗行为，有效控制医药费用不合理增长。

进一步完善定点医药机构管理。修订定点医药机构管理办法，推动“两定”机构管理向制度化、规范化、法治化迈进；支持国家区域医疗中心建设，下放新增医疗服务项目等5项医保管理事项实行属地管理；17886家医药机构纳入医保定点管理，其中定点医疗机构3600家，定点零售药店14286家。

制度化常态化开展集中带量采购。目前，已有508种常用药品和52类医用耗材集采结果在广西落地执行。

建立医疗服务价格动态调整机制。2019年、2020年两次规范项目、两次结构性调整项目价格，共涉及医疗服务项目1009个；出台《广西医疗服务项目价格（2021年版）》，共涉及14714个医疗服务项目规范和1734个项目价格调整；2023年，分两批调整226个项目价格，涉及具体项目1072个；共安排了319个新增医疗服务项目在全区实施。促进公立医院高质量发展，保障患者及时获得优质医疗服务。

大力推进医保基金监管制度体系改革。常态化推行监督检查全覆盖，推动智能监管全面落地应用。

优化医保公共管理服务

推动医疗保障高质量发展成果落地落实

持续优化异地就医管理服务。全区开通跨省异地就医直接结算定点医疗机构1474家，医保结算金额由2018年的4.03亿元增长到2023年的88.74亿元。2023年7月1日以来，实施自治区内异地就医“免备案”不降低待遇报销比例政策，自治区内异地就医医保住院结算33万人次，医保基金支出27亿元，较2022年分别增长27%、25%，有力减轻参保群众区内异地就医负担，为参保群众办事创业提供便利。

开展医保经办服务“10项微改革”。推进医保经办服务及时办理提速攻坚行动、个人医保代缴城乡居民医保费用、“医银合作”等10项微改革，以更好服务群众。

实施医保经办服务能力提升“十百千万工程”。下达资金1.25亿元，医保经办服务下沉至乡镇（街道）、村（社区），覆盖率分别达100%和90%；实施“村医通+”工程，打通医保结算“最后一公里”，参保群众在村卫生室就医累计直接结算3845万人次，结算医疗费用12亿元，医保报销金额9.9亿元。

大力推进信息化建设赋能医保治理。广西医保信息平台建设完成并于2022年1月上线使用；41项医保服务事项实现全程网办；医保码结算累计8565万笔；已有12个统筹区36家定点医疗机构上线医保掌上支付，为参保群众提供高效便捷的医保服务。

调整医保倾斜政策

防范化解因病返贫风险

聚焦“基本医疗有保障”目标，全力实现困难群众基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”全覆盖，看病就医“一站式”结算，梯次减轻群众就医负担。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，精准分类优化调整医保倾斜政策，建立健全防范化解因病返贫致贫风险主动发现机制、动态监测机制、信息共享机制，向乡村振兴部门推送脱贫人口和监测对象数据；全区符合参保条件的脱贫人口和监测对象基本医保参保率达100%。

经过5年的不懈努力，广西医保事业改革的广度和深度不断拓展，改革的红利不断释放，参保群众看病就医便捷度不断提升，获得感不断增强。

数据来源：广西壮族自治区医疗保障局