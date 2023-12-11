中国国内旅游人气持续飙升（专家解读）

美国彭博社刊文称，中国国内旅游需求持续强劲增长。携程公司表示，体验式旅游热度高，冲浪、去主题乐园和到郊外游玩等活动今年人气飙升。

旅游行业网站“酒店新闻”报道称，中国游客将推动全球旅游业复苏。世界旅游及旅行业理事会研究预测，预计到2023年底，中国旅游业将贡献1.48万亿美元经济产值，比2022年增长150%以上。

今年以来，随着多项利好政策落地生效，中国文旅消费需求加速释放。根据中国文化和旅游部发布的《2023年上半年国内旅游数据情况》，国内旅游抽样调查统计结果表明，上半年，国内旅游总人次23.84亿，比上年同期增加9.29亿人次，同比增长63.9%；国内旅游收入（旅游总花费）2.30万亿元，比上年增加1.12万亿元，增长95.9%。分季度看，一季度国内旅游总人次12.16亿，同比增长46.5%；二季度国内旅游总人次11.68亿，同比增长86.9%。

文旅部公布的2023年中秋节、国庆节假期文化和旅游市场情况显示，假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。

中国旅游市场的变化呈现出两个特点——

一是需求集中爆发。自春节以来，中国旅游需求快速复苏，形成强劲增长态势。保守估计，2023年全年旅游消费同比增长将超过2.50万亿元。这一增长量，相当于2022年全年社会消费品零售总额的6%。这一增量彰显中国今年消费复苏。

二是国内旅游再次展现对国民经济的重要作用。今年上半年，中国国内旅游收入达到2.30万亿元，增长1.12万亿元，对居民消费增长的贡献率达到59%，对经济增长的贡献率达到38%。研究发现，这种增长是中长期的，说明中国旅游业正在进入中长期增长轨道。

此外，中国旅游业还有多种值得关注的新现象。第一，人口聚散成为改变旅游格局的重要变量，城市吸纳人口的能力成为影响未来旅游业发展的重要变量；第二，远程目的地越来越依赖于时间分配，近程目的地越来越依赖于玩法创新；第三，从今年涌现的旅游热点来看，如贵州“村超”、淄博烧烤、西安“长安十二时辰”主题街区等，旅游业态正在发生变化，新业态迅速成为流量入口。

中国旅游业热度上升，反映了国民消费结构的改变：文化性、服务性消费快速上升，推动旅游需求强劲增长。

旅游热将持续对中国经济发展产生积极影响。在消费方面，旅游占据居民消费增量的重要份额。旅游热有望推动消费增长，拉动就业，带动当地服务业发展。在生态文明方面，旅游也使目的地自然景观产生经济价值，成为“绿水青山就是金山银山”的重要体现。此外，中国旅游热还会对全球旅游市场带来溢出效应。中国客源走出国门，将推动世界旅游业复苏和新格局形成。

（汪 莹采访整理）