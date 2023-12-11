国家卫健委：儿童呼吸道诊疗量波动下降

“目前，全国二级以上医疗机构儿童呼吸道疾病诊疗量整体呈现波动下降趋势。”12月10日，国家卫生健康委就冬季呼吸道疾病防治有关情况举行发布会，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，部分大型儿童专科医院和综合医院儿科诊疗量增加的情况得到一定缓解。

米锋介绍，从发热门诊、急诊整体情况来看，近段时间全国呼吸道疾病就诊量相对平稳，特别是基层医疗机构分流了部分患者。全国整体正常医疗服务没有受到影响。

“接种流感疫苗是预防流感发病、减少流感相关重症和死亡的有效手段。”国家疾控局卫生免疫司司长夏刚介绍，今年有关部门联合行动，优化程序，为流行季前保证疫苗供应争取了时间，各地7月份开始就已经陆续启动了流感疫苗接种服务。

中国疾控中心传染病管理处呼吸道传染病室主任彭质斌表示，学生、教职员工应该尽早开展流感等疫苗接种，提高自身免疫屏障，降低发病风险。

“老年人等高风险人群感染流感后，发生严重并发症几率较高，接种流感疫苗既能减少感染，又能有效降低重症和死亡风险。”夏刚说，国家鼓励各地针对老年人群的特点加大预防接种宣传力度，指导各地通过设置老年人“绿色通道”，开设老年人接种专场，采用移动预防接种车、设立临时接种点等方式，为老年人提供便捷、高效的流感疫苗接种服务。

夏刚提醒，如果出现流感样症状没有确诊就自行痊愈，也应该接种流感疫苗。他解释，发热、头痛等症状可能是普通感冒或感染其他病原体。此外，流感病毒有多个型别和亚型，流感疫苗是覆盖了不同型别和亚型的多价疫苗，因此即便感染康复后再接种疫苗，也能起到预防其他型别流感的作用。

针对可能出现的患者就诊高峰，二级医院制定了各类应对预案，对人力、药品等方面进行优化配置。

“我们充分发挥信息系统的作用，以数据趋势为指导，及时有效调度全院资源，设定预警红线，优化处置流程，保障医疗服务供给，维持正常的诊疗秩序。”天津市第五中心医院生态城医院院长高翔表示，发热门诊、门诊和急诊协同提升接诊能力，结合就医实际情况动态调整重点药品的配置清单。