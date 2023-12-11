国家卫健委：近期呼吸道疾病就诊量相对平稳

针对当前呼吸道疾病，特别是儿童呼吸道疾病高发形势，国家卫健委10日就冬季呼吸道疾病防治有关情况举行新闻发布会。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，近期全国呼吸道疾病就诊量相对平稳，特别是基层医疗机构分流了部分患者，全国整体正常医疗服务没有受到影响。目前全国二级以上医疗机构儿童呼吸道疾病诊疗量整体呈现波动下降趋势，部分大型儿童专科医院和综合医院儿科诊疗量增加的情况得到一定缓解。

专家下沉、分级诊疗、双向转诊

米锋表示，要充分发挥医联体、医共体、医疗集团和互联网医疗作用，建立综合医院与基层医疗机构上下协作、专家下沉和患者转诊机制，分层分级分流，方便患者合理选择就医。

“通过三级医疗体系，各级各类患者得到了及时有效的救治。”天津市第五中心医院生态城医院院长高翔介绍，作为五中心城市医疗集团内的二级医院，与五中心医院、生态城社区形成三级诊疗体系，实现了专家下沉、分级诊疗、双向转诊，有效实现了三级医院优质医疗资源的扩容。

“基层中医院在呼吸道疾病的防治方面发挥着重要作用。”北京石景山区中医医院院长李鸿泓说，近期呼吸道疾病门诊量不断上升，尤其是中医儿科门诊量增长较多，对缓解大医院扎堆排队现象起到了明显效果。

流感疫苗供应量可满足现阶段需求

“今年流感疫苗生产供应量可以满足群众现阶段接种需求。”国家疾控局卫生免疫司司长夏刚表示，接种流感疫苗是预防流感发病、减少流感相关重症和死亡的有效手段，各地接种单位从7月开始已陆续启动流感疫苗接种服务，积极、主动、尽早地接种疫苗，既是保护自己，更是保护身边的家人。

学校、托幼机构是呼吸道传染病的重点防控场所和机构。中国疾控中心传染病管理处呼吸道传染病室主任彭质斌建议，学生、教职员工应该尽早开展流感等疫苗接种，提高自身免疫屏障，降低发病风险。同时，建议相关人群不带病上岗上课，防止将传染病传入学校或教室。

出现流感样症状，在未确诊的情况下自行痊愈的人群，是否有必要继续接种流感疫苗？

“建议继续接种流感疫苗。”夏刚表示。流感疫苗是覆盖了多种不同型别和亚型的多价疫苗，如果感染了某种型别的流感后继续接种疫苗，依然能够发挥预防其他型别流感的作用。

为老年人提供便捷的疫苗接种服务

老年人是呼吸道疾病的易感人群，其感染流感后，发生严重并发症的概率较高，接种流感疫苗既能减少感染，又能有效降低重症和死亡风险。针对老年人行动不便等情况，各地通过设置老年人“绿色通道”、开设老年人接种专场、采用移动预防接种车设立临时接种点等方式，为老年人提供了便捷、高效的流感疫苗接种服务。

在养老机构等人员密集场所生活的老年人，由于多数存在基础疾病且生活不能自理，呼吸道疾病防控难度较大。

“我们组织养老机构做好防控机制的平急转换准备，保持养老机构就医绿色通道畅通。”民政部养老服务司副司长李邦华介绍，在养老机构开展养老护理员、医护人员相关的专业培训，提高工作人员和老年人的卫生意识和疾病防控能力。同时，指导提供医养结合服务的养老机构，做好医疗服务和养老服务的分区管理，防止交叉感染。

（本报北京12月10日电 本报记者 张晓华）